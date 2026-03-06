Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como escritora: Un “libro de verdad”

En julio del 2017, James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaron su separación. El futbolista de la Selección Colombia y la empresaria aseguraron en ese momento que algunas diferencias los hicieron tomar esa decisión. Sin embargo, resaltaron que terminaron en buenos términos por el bienestar de Salomé, la hija que tuvieron juntos. En algunas fechas especiales se les ha visto compartiendo juntos, pese a que cada uno rehízo su vida sentimental.

Salomé Rodríguez Ospina lanzó su primer libro

A los 12 años, Salomé, la hija del deportista y la empresaria, sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo logro personal: el lanzamiento de su primer libro. Con mucha emoción, la joven compartió la noticia en sus redes sociales: “Amo el volley. Amo bailar y ahora… también soy escritora. Todavía no puedo creer que mi historia hoy sea un libro. Un libro de verdad”, escribió. Este proyecto marca su debut como escritora.

En un video, Salomé agregó: “Ustedes saben que mis dos pasiones son el volley y el baile, pero muchos no saben que a mí me encanta escribir y estoy muy emocionada en mostrarles mi nuevo libro “Las aventuras de Sami en Costarena”. Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniela, su mamá, le dejó un mensaje expresando su orgullo por ese logro alcanzado de su hija: “Tantos momentos juntas verdad... tantas emociones que sentimos día a día, pero siempre claras con el propósito de vida que Dios nos puso, compartirlo con muchas personas desde una mirada de amor, respeto y bondad. Gracias, hija por dejarme guiarte y porque aún con un poco de vergüenza siempre lo haces con un mensaje lindo y positivo. Estoy segura que, así como amamos nosotras cada que escribíamos este libro tan real y emocional para cualquier adolescente, no siempre hay problemas, pero siempre siempre hay soluciones”.

Aunque muchos la conocen por su presencia en redes sociales y por aparecer ocasionalmente junto a sus padres, la joven también ha estado forjando su propio camino en otras áreas. El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores y amigos de la familia, quienes no tardaron en felicitarla por su iniciativa. Varios usuarios destacaron el hecho de que, a su edad, esté explorando la escritura y apostando por proyectos creativos que van más allá de la simple exposición mediática. “Eres grandiosa”, “qué hermoso regalo que le das al mundo, tu talento trasciende fronteras”, “has crecido ante los ojos del país y creo que la mayoría te admiramos y queremos mucho”, “felicitaciones Salo por explorar esos otras pasiones y dones que tienes”, “te felicito y gracias a Dios, estás influyendo en la juventud positivamente”.