Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casarán por la iglesia: fecha y más detalles

El pasado 24 de abril, la empresaria y deportista Daniela Ospina estaba disfrutando de unos días de vacaciones en España, cuando el artista venezolano Gabriel Coronel, con quien se casó hace casi dos años por lo civil, la sorprendió con una propuesta de matrimonio. El pequeño Lorenzo, hijo de la pareja, en ese entonces de año y medio, fue el testigo del compromiso que Ospina aceptó recibiendo el anillo que Lorenzo puso en su mano.

Los seguidores del artista y la empresaria aguardaban para saber cuándo será la boda por la iglesia, pues Daniela anunció que así sería y contaría con la presencia de familiares y amigos de ambos y que podría ser en Colombia. Recordemos que la pareja reside en Miami, con ellos vive tanto Lorenzo como Salomé, la hija de 12 años que Daniela tuvo con su expareja el futbolista, James Rodríguez.

Ahora, en una dinámica de preguntas y respuestas en las redes sociales, Daniela puso al descubierto que la boda será en abril del 2026 y que desde ya está en los preparativos para la cita más importante de su vida.

Daniela Ospina se casará por la iglesia un año después de recibir el anillo

“Nos casamos por lo civil en 2023 y este año de nuevo en abril. Ya organizamos y hablamos de casarnos por la iglesia”, dijo Ospina que de paso aprovechó para dejar claro a los cibernautas, que pensaban que ella ya se había casado por la iglesia en una oportunidad anterior, que nunca lo ha hecho.

“Y para la duda: no, nunca me he casado por la iglesia, entonces ya estamos en todos los preparativos de fecha, vestido y ceremonia”, dijo enfática la antioqueña que al parecer, tendrá su boda en Medellín, un año después de haber recibido el anillo.

“Y sin saber, comencé a grabar todo lo vivido en un día y era la propuesta más linda ante los ojos de Dios. Te amo, Gabriel Coronel, te diría siempre sí“, escribió Daniela en abril pasado cuando publicó en su Instagram el video donde recibió la propuesta formal.

