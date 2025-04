Hija de Marbelle asegura que fue acosada: “grité, pedí ayuda y nadie hizo nada”

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 980 mil seguidores, Rafaella, la hija menor de Marbelle, suele publicar contenido relacionado con su vida personal y profesional. Allí, la también cantante muestra sus proyectos musicales, su pasión por el ejercicio, entre otros detalles.

¿Que le pasó a Rafaella, hija de Marbelle?

Hace unos días, la joven artista publicó un texto donde denunciaba en sus redes una situación de acoso que vivió saliendo del gimnasio donde entrena diariamente: “anoche viví una experiencia horrible de maltrato y acoso por parte de dos hombres, saliendo del gimnasio. Es increíble que a estas alturas, las mujeres tengamos que aguantar que nos agredan y se aprovechen de esa forma al vernos solas (...) próximamente contaré más detalles”, escribió.

Rafaella reveló detalles de la mala experiencia que vivió con dos hombres al salir del gimnasio. Aseguró que siente miedo. Fotografía por: Instagram

Aunque en ese momento no contó qué le ocurrió exactamente, hace unas horas publicó unas historias en Instagram expresando su temor por la situación de acoso que sufrió y que ya está en manos de un abogado.

“Han sido difíciles, porque si bien no he podido salir a dar declaraciones, he tenido mucho miedo de frecuentar los lugares a los que normalmente voy sola, porque siempre ando sola, ha sido tenaz cargar con ese miedo, con esos nervios, con ese delirio de persecución, a donde sea que voy porque es una situación muy intensa, me estoy asesoramente obviamente con un abogado para darle el mejor manejo posible, pero quiero darles las gracias y decirles que pronto voy a darles mis declaraciones”, dijo.

Al parecer, de acuerdo con sus palabras, los dos hombres habrían intentado golpearla y le habrían dicho fuertes palabras. “Lo que más me indigna de esta situación, es ver cómo después de tanto que hemos tenido que permitir y tolerar las mujeres, hoy en día también tenemos que estar expuestas a este nivel de maltrato, a este tipo de acoso, porque estoy completamente segura que hubiera sido otro el contexto si yo soy un hombre, porque no habrían golpeado mi carro, no me habrían tratado de prepago, no habrían invadido mi espacio a menos de un metro de distancia y casi pegarme, entonces es demasiado triste ver cómo la sociedad ante una situación así tampoco hace nada”.

Entre tanto, aseguró que, aunque hizo lo posible porque alguien le ayudara, no fue posible. Se encontró con la indiferencia de quienes estaban a su alrededor. “Recuerdo que grité, pedí ayuda y nadie hizo nada, es demasiado triste. De verdad le doy gracias a Dios que no pasó a mayores, que hoy estoy bien y que puedo contar la historia tranquilamente, pero mucho cuidado, la situación está muy fuerte”.