Hija de Tom Cruise y Katie Holmes se quita apellido paterno. ¿Por qué Suri Noelle lo hizo?

La única hija biológica de Cruise, Suri, quien recientemente cumplió 20 años, decidió dejar de usar el apellido de su padre y ahora figura legalmente como Suri Noelle, tomando el segundo nombre de su madre, Katie Holmes Noelle, como nueva identidad pública.

La información salió a la luz a partir de documentos publicados por Page Six, sobre el registro de votación de Suri en Pensilvania, donde confirmaron que los residentes solo pueden registrarse para votar con su nombre legal y Suri está registrada bajo el apellido Noelle, indicando que ese es su nombre legal.

¿Por qué Suri se quitó el apellido de Tom Cruise, su padre?

Este cambio de apellido no llega de forma inesperada, pues en el 2024 la hija de los actores ya había usado ese nombre en su graduación escolar, sin embargo, los internautas pensaron que solo se trataba de un homenaje a su madre y no de un cambio legal. Ahora que Suri entró a una etapa más madura al cursar su época universitaria, parece que decidió evitar vínculos con su papá, del que ya lleva alejada varios años.

La historia detrás de este cambio está marcada por un distanciamiento prolongado entre padre e hija. Diversos medios señalan que Tom Cruise y Suri no mantienen relación desde hace más de una década, en un quiebre que se remonta al divorcio del actor con Katie Holmes en 2012, al que se le atribuye la cercanía del actor con la iglesia de la Cienciología.

Desde entonces, Suri ha vivido con su madre en Nueva York y se ha mantenido lejos de la vida pública de Cruise. Los reportes más recientes insisten en que el actor no habría participado de manera significativa en su crianza durante esos años, algo que terminó por consolidar la separación emocional entre ambos.

Tras este cambio de apellido, una de las incógnitas más grandes son las razones detrás de este. Varios medios digitales estadounidenses mencionan estas causas y argumentan que una de ellas es el deseo de construir una identidad propia, fuera del peso del nombre Cruise y de la exposición mediática que lo acompaña.

Otra tiene que ver con un gesto de reconocimiento hacia Katie Holmes, a quien Suri estaría honrando al adoptar su segundo nombre. También ha circulado la versión de que la joven busca vivir con mayor independencia y lejos del acoso constante de los paparazzi al cargar el apellido de su padre.

¿Distancia de la Cienciología?

Aunque las versiones sobre el motivo exacto varían, otros apuntan a la Cienciología como un factor de fondo en el distanciamiento entre Tom Cruise y su hija. Reportes previos han señalado que Holmes se alejó del entorno del actor en parte por el impacto que esa religión tenía en la vida familiar.

Además de Suri, Tom tiene otros dos hijos. Se trata de Connor y de Isabella, quienes fueron adoptados durante su matrimonio con Nicole Kidman, y también prefirieron una vida alejada de la popularidad. Se sabe que los dos residen en Inglaterra y eventualmente se reúnen con el actor de ‘Misión Imposible’.

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