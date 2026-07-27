Shakira termina gira por Estados Unidos, posa con Antonio de la Rúa y se prepara para Madrid

Luego de participar en el Mundial de Fútbol, Shakira finalizó la etapa estadounidense de su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, el pasado 25 de julio en un concierto en Atlantic City.

Ahora se prepara para volver a España, donde la espera una histórica residencia de conciertos entre septiembre y octubre. La etapa por Estados Unidos concluyó con una serie de recitales de alta demanda en ciudades como Nueva York, Newark, Miami, Boston y Baltimore, y reforzó su posición como una de las artistas latinas de mayor poder de convocatoria en el mundo. La última parte de la gira norteamericana terminó en el Boardwalk Hall de Atlantic City, punto final de un recorrido que dejó varias funciones agotadas y un fuerte impacto comercial.

Unas horas después de este cierre, el empresario George Nader compartió una imagen donde aparece junto a la colombiana, el hermano de ella Tonino Mebarak, quien es su road manager, y Antonio de la Rúa, el exnovio de la artista con quien retomó una relación laboral al comienzo de esta gira.

La imagen que los muestra a los cuatro tranquilos en lo que parece ser la sala de una casa, se presume que pudo haber sido tomada en República Dominicana. Aunque los rumores sobre un posible regreso a nivel personal entre de la Rúa y Shakira han abundado en las redes sociales, la artista no se he referido al tema.

Lo que si es claro es que él hace parte del staff de la cantautora, que la ha acompañado no solo en sus presentaciones en el Mundial, sino en sus shows de la gira.

Ahora que se aproxima la residencia en Madrid, los cibernautas han traído a conversación el tema ‘Te dejo Madrid’, que la barranquillera lanzó en el 2002, cuando vivía su romance con Antonio de la Rúa, y que muchos creen que es dedicada a él.

Así será Madrid para Shakira

Volviendo a lo musical, para terminar el tour más importante de su vida, la artista apostó por la residencia en Madrid, que se conforma por una serie de conciertos que se desarrollarán en el llamado Estadio Shakira, un recinto temporal levantado en el Iberdrola Music, con capacidad para más de 50.000 personas por noche.

En total, se han programado doce fechas entre septiembre y octubre, una ampliación que confirma la altísima demanda por ver a la cantante en vivo. La experiencia, además, irá más allá del formato tradicional de un concierto pues ofrecerá también una agenda pensada para toda la familia durante el día.

En ese contexto, Macondo Park se plantea como un espacio complementario al show principal, con una apuesta cultural y recreativa que amplía la experiencia del público alrededor del universo de Shakira.

La idea es que la residencia no sea solo una sucesión de conciertos, sino un encuentro inmersivo con su historia artística y con el imaginario que ha construido a lo largo de los años. La residencia tendrá ocho áreas temáticas, diseñadas para recorrer distintas facetas de la vida y carrera de la barranquillera. Entre ellas habrá una zona dedicada a su trayectoria musical, con vestuarios icónicos, objetos personales, recuerdos de giras y elementos vinculados a momentos clave de su evolución como artista. También se espera que el espacio combine actividades para niños, zonas de interacción y propuestas visuales inspiradas en su universo creativo, de modo que el público pueda vivir la residencia como una experiencia completa, tanto emotiva como cultural.

Tras su cierre en Estados Unidos, Shakira se está tomando un descanso durante el resto de julio y agosto antes de reanudar actividades en Madrid. En redes, la cantante sigue posteando historias de las calles de Madrid que están inundadas de afiches y posters promocionando la residencia, junto con mensajes como “No puedo esperar al comienzo de mi Residencia Europea”.

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