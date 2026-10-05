Hija mayor de Chad Lowe envía conmovedor mensaje tras la muerte de su hermana Fiona

La muerte de Fiona Hepler Lowe, hija de 13 años del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter, fue confirmada por su familia el pasado 29 de septiembre. La adolescente falleció en un hospital de Los Ángeles a la 1:14 de la madrugada, según los registros de la oficina del médico forense del condado de la ciudad.

Dos días después, el 1 de octubre, se estableció que Fiona se quitó la vida. Hasta entonces, la familia había informado su fallecimiento sin revelar detalles sobre las circunstancias y había pedido privacidad para afrontar el duelo. Sin embargo, aunque sus padres no se refirieron de manera explícita a lo ocurrido, algunas de las palabras utilizadas en ese primer mensaje ya daban cuenta de la difícil situación que atravesaba la adolescente.

Fiona era la segunda de las tres hijas de Chad Lowe y Kim Painter. La mayor es Mabel, de 17 años, mientras que la menor es Nixie Barbara, de 10. Tras conocerse la muerte de la adolescente, fue precisamente Mabel quien decidió pronunciarse públicamente sobre la pérdida y dedicarle un homenaje a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Mabel Lowe tras la muerte de su hermana Fiona?

Mabel compartió en Instagram una publicación compuesta por varias fotografías junto a Fiona, con imágenes de diferentes momentos de la infancia de las dos hermanas. A través de ese homenaje, la adolescente expresó el vínculo que tenía con su hermana y habló del deseo de conservar su memoria.

“Te amo muchísimo, Fiona. Deseo que tu corto tiempo aquí hubiera sido más fácil y espero que ahora tu mente esté en paz”, escribió la hija mayor de Chad Lowe en el mensaje.

Mabel Lowe también dejó claro que mantendrá presente a su hermana. “Te honraré por siempre y mantendré vivo tu recuerdo”, escribió, antes de reiterar el amor que sentía por Fiona y expresar su deseo de que ella hubiera sabido cuánto la quería.

El mensaje generó reacciones de personas cercanas a la familia. Entre quienes expresaron sus condolencias estuvieron los actores Jeremy Renner y Jessica Capshaw, además de Kimberly Williams Paisley y Selma Blair, quienes enviaron mensajes de apoyo.

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La familia Lowe había pedido privacidad después de confirmar la muerte de Fiona. En su comunicado, Chad Lowe y Kim Painter señalaron que la adolescente era profundamente querida por sus padres y hermanas y la describieron como “la luz de nuestras vidas”. También destacaron su personalidad cariñosa, su creatividad y su amor por la danza.

Chad Lowe junto a su hija Fiona Hepler Lowe. Foto: Instagram

En Colombia, las personas que necesiten orientación o apoyo en salud mental pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 106, un servicio de orientación que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. En Bogotá, además, está disponible el WhatsApp 300 754 8933, también con atención permanente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con un directorio de líneas territoriales para quienes requieran consultar los canales de atención disponibles en otras regiones del país.

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Si una persona se encuentra en una situación de emergencia o considera que existe un riesgo inmediato para su vida, debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con alguno de los mencionados canales de atención.

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