Renzo del ‘Desafío’ rompió el silencio. Aseguró que Anamar está embarazada

Desde el 9 de diciembre del año pasado, el nombre de Renzo Meneses ha sido protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales, luego de la denuncia pública que hizo Ana María Restrepo, su exnovia, acusándolo de supuesto maltrato e infidelidad.

En ese momento, la también exparticipante del Desafío aseguró que Renzo sostuvo un romance con Karen Candia, una de sus amigas y compañeras del reality de Caracol Televisión, mientras ellos todavía estaban juntos y que, además, cuando ella le reclamaba por eso, supuestamente él la golpeaba.

Karen Candia, Renzo Meneses y Anamar. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Renzo sobre Anamar del ‘Desafío’?

La única pronunciación del modelo fue un comunicado donde aseguró que el caso ya estaba en manos de las autoridades competentes. Tres meses después, decidió hablar en una entrevista con La Red, de Caracol Televisión. En sus declaraciones, dio detalles de cómo fue su relación con la también modelo y aseguró que nunca la maltrató.

“La relación fue bastante tóxica desde el comienzo, bastantes inseguridades de parte de Anamar, era algo inevitable, siempre se alteraba, siempre se ponía celosa por cualquier mensaje, me llegó a celar con gente del Desafío, me aisló de todos mis amigos. La relación fue tan tóxica que ella me llegó a gritar, a ofender con palabras obscenas, pero nunca en mi vida le he pegado a una mujer, siempre la quise, la respeté. Sí hubo empujones, quizás, pero nunca la agredí de forma para maltratarla”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Meneses fue enfático en afirmar que los moretones de Anamar no fueron producto de agresiones de su parte. Según él, algunos de estos fueron ocasionados por intervenciones estéticas a las que ella se sometió, mientras que otros fueron resultado de una discusión en la que se golpeó con una puerta. Además, desmintió haber acudido a terapia o a la iglesia con Anamar, como ella lo afirmó. “Esas son recomendaciones que yo le daba para ayudarla a sanar eso que ella venía sintiendo. Yo nunca la cohibí a ella de ir a fiestas, ella es una persona que le encanta viajar, que le encanta hacer su vida, sin embargo, yo cuando salía se ponía muy tóxica, muy agresiva”.

Renzo confirmó que tuvo romance con Karen Candia del ‘Desafío’

El deportista aseguró que lo que ocurrió con Karen Candia fue cuando ellos ya no estaban juntos. Sin embargo; actualmente ya no están en una relación sentimental por todo el escándalo que ocurrió entre ellos.

“Con Karen tengo una amistad muy chévere, desafortunadamente tomamos distancia por toda la manipulación de Anamar, por todas estas amenazas que ella me ha hecho porque realmente nunca fue así. Anamar siempre manipuló la información. Ella quiso menospreciarme, yo no sé por qué dice que yo no la apoyé económicamente, tengo pruebas que desmienten su verdad y tengo transacciones donde la apoyé con temas de arriendo, comida”, contó.

Meneses también reveló que acudió a la Fiscalía en busca de una medida de protección y presentó acciones legales en contra de Anamar. “Yo tenía miedo por el alcance que ella tenía de acusarme de un maltrato que nunca hubo. Yo llego a la Fiscalía a buscar una medida de protección, de alejamiento, siento que la puse en preaviso. Yo tomé acciones legales contra ella porque ella difamó mi nombre, utilizó cosas que nunca pasaron para agredirme. Yo no me iba a prestar para ese show mediático. Actualmente todavía está el proceso, se va a iniciar una demanda civil por daños y prejuicios, porque me hizo perder mucho dinero durante este tiempo, me cancelaron muchos contratos, tengo evidencias sobre eso”.

¿Anamar está embarazada?

Finalmente, el exintegrante del equipo Omega del Desafío XX, aseguró que, supuestamente, su expareja está embarazada; sin embargo, pide una prueba de paternidad para confirmar si el bebé que, supuestamente viene en camino, es suyo.

“Una semana después de lo sucedido ella me escribe que está con síntomas de embarazo, lo cual no le creo porque anteriormente ya me había inventado que estaba embarazada, cosa que lo veo bastante mal, una persona que inventa un embarazo tiene problemas. Dice que está embarazada, que va a abortar porque ella no puede tener un hijo mío, después de lo sucedido. Yo a ella le doy un mensaje donde le digo que tiene todo mi apoyo, que el bebé no tiene nada que ver en todo esto, dejamos las cosas medio bien, yo estaba pendiente de los controles, pero siento que ella quiere seguir manipulando todo para hacerme quedar mal. Ella está embarazada actualmente, pero no sé si sea mío porque ha mentido, ha tenido sus caídas. Debería haber una prueba de paternidad para confirmarlo, si es así, voy a afrontarlo, sin embargo, la he apoyado”.