Hijo de Sebastián Martínez debutó en Europa: el actor celebró entre lágrimas

Los seguidores de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez saben que estos actores están muy orgullosos de su hijo Amador, quien hace varios años combina sus estudios con el kartismo.

El joven, que siempre se ha destacado en esa disciplina y el año pasado fue escogido como el mejor piloto dentro de su categoría, ahora está en Italia y hasta allí fueron a acompañarlo sus famosos padres. La familia llegó la semana anterior al país europeo a uno de los campeonatos mundiales de la WSK.

En este tiempo, Amador ya demostró que su preparación está dando frutos y Sebastián usó las redes sociales para compartir que comenzó con pie derecho su participación, ya que pese a no haber entrenado o calentado (test previo) y de haber partido de sexta, poco a poco, fue ganando terreno y superando a otros deportistas hasta lograr entrar en el podio.

Sebastián y Kathy junto a su hijo (en el centro) Amador, quien se destaca en el kartismo. Fotografía por: Instagram

“Solo pude llorar”, Sebastián Martínez por triunfo de su único hijo

El desempeño del joven conmovió a su padre quien subió un video donde no solo evidencia su emoción sino muestra apartes de la válida en la que Amador se lució.

“Solo pude llorar y dar gracias a Dios! Les cuento porque es tan emocionante e importante Amador Martínez Sáenz llegó esta semana a Italia a empezar una nueva etapa en el top del kartismo mundial, deja su familia y su país para vivir su sueño. Llegó sin test previo sin ser italiano o europeo, sin conocer la pista tanto como sus otros competidores y aún así se monta al podio logrando un resultado brutal en unas condiciones dificilísimas. Colombia tenemos piloto! Tenemos quien nos represente en lo más alto del automovilismo. Sigamos apoyando este joven queme hincha el pecho de orgullo y amor”, escribió el actor que hizo un break en la nueva temporada de Pa’ quererte para viajar al viejo continente.

¿Qué dijo Kathy Sáenz?

Por su parte, la mamá de Amador, la empresaria Kathy Sáenz también se mostró satisfecha con el desempeño de su hijo. “Hace una semana llegamos a Italia, donde Amador va a correr este año y está fue su primera carrera de uno de los campeonatos mundiales más importantes WSK series. Sólo podemos agradecer a Dios Todo poderoso por esta victoria tan importante para la carrera de Ama”.

