Muerte de Robert Duvall: su historia de amor con la actriz Luciana Pedraza, 41 años menor

Luciana Pedraza la esposa del legendario actor Robert Duval dio a conocer que él falleció este domingo en su casa, rodeado de su familia a los 95 años.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, fueron las palabras con las que Pedraza anunció que su esposo murió el domingo 15 de febrero.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo (…) Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, indicó la actriz sobre su relación con el histrión.

Con la muerte del actor ha vuelto a nombrarse el de su esposa, la actriz argentina Luciana Pedraza, de quien el legendario intérprete se enamoró en la década del 90 cuando fue al mencionado país a rodar una película.

Robert Duvall y su esposa se conocieron cuando él tenía 65 años y ella 24

El romance llamó poderosamente la atención por la diferencia de edad entre los dos. Cuando se conocieron Luciana tenía 25 años y Duval estaba en los 65.

La actriz, nacida el 5 de enero de 1972 en Salta, Argentina; y el actor, nacido el 5 de enero de 1931, en San Diego, California, se vieron por primera vez en una calle de Buenos Aires, ciudad donde ella estudiaba y trabajaba y él rodaba una película, en 1997. Él caminaba buscando una floristería y ella misma contaría en varias entrevistas que tomó la iniciativa y lo invitó a la inauguración de un salón de tango. En ese tiempo ella trabajaba como organizadora de eventos.

Duvall la acompañó y comenzó a enamorarse de Luciana y de la cultura argentina. El hombre de 65 años y la joven de 24 disfrutaron de la ciudad por semanas y luego comenzó una relación que duró varios años. Se fueron a vivir juntos en el 2004 y se casaron en el 2005: ella tenía 33 años y el 74.

Pese a las críticas por la amplia diferencia de edad la pareja se convirtió en una muy estable. A lo largo de los 20 años de matrimonio, Duvall apoyó a su esposa como actriz, también como directora. Ella estuvo en la cinta “Assassination Tango”, escrita, dirigida y protagonizada por Duvall, donde ella personificó a su compañera de baile.

Duvall también desarrolló labor filantrópica en Argentina. Fundó en el país suramericano Robert Duvall Children’s Fun, una fundación para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad en el norte del país

¿Quién era Luciana Pedraza, la esposa de Robert Duvall?

Se trata de una actriz nacida en Salta, hace 54 años. Se trasladó a Buenos Aires e ingresó a la Universidad de la ciudad, UBA,. Allí se graduó como licenciada en Economía, mientras daba sus primeros pasos laborales como organizadora de eventos.

