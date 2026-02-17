Video: Restauran joyas que Yeison Jiménez llevaba cuando se accidentó. Su esposa las recibió

El 26 de julio del 2025, el cantante de música popular cumplió 34 años y lo celebró con un gran concierto en el estadio El Campín, como era su sueño. Adicionalmente su hermana Lina, quien lo acompañó a lo largo de su carrera y parte de la organización ‘Sírvalo pues’, le obsequió en la fecha una cadena de oro de 18 kilates con incrustaciones de diamantes blanco y azul con el nombre de la gira: ‘Mi promesa’.

La lujosa pieza fue elaborada por una joyería de confianza de la familia Jiménez en Bogotá, hasta donde llegó Yeison a recibir la alhaja con ocasión de su cumpleaños. La joyería tiene el video donde el artista recibe la cadena fijado en su cuenta de Instagram. Allí se ve la sorpresa del intérprete de ‘Destino final’ al recibir el obsequio. Además de la cadena con 1.250 incrustaciones de diamantes naturales de color blanco y azul, el ídolo recibió una réplica con base de plata, oro blanco, entre otras piedras preciosas.

Posteriormente se vio a Jiménez lucir orgulloso su cadena en sus conciertos y para varias fotos y videos.

El 10 de enero pasado cuando la avioneta del cantante se precipitó a tierra, a pocos minutos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa, con el artista y cinco de sus colaboradores cercanos a bordo, Yeison llevaba esta y otra de sus joyas. Las mismas fueron reveladas casi dos semanas después del siniestro.

Esta imagen, que circuló en las redes, dejaría en evidencia cómo quedaron las pertenencias de Yeison Jiménez tras el accidente Fotografía por: Instagram

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez recibe restauradas las joyas que llevaba el artista

Ahora la joyería Venezia, que diseñó las joyas da conocer que la famosa cadena fue restaurada y entregada a la viuda del cantante, Sonia Jiménez, quien la recibió y no pudo evitar el llanto al tenerla en sus manos.

En la cuenta del establecimiento dieron a conocer cómo fue el proceso para que la cadena volviera a lucir como cuando Jiménez la recibió.

“Tratamos de hacer esto, de mostrar este tema de las joyas y establecerlas como tal. Es con el mayor respeto… primero que todo agradezco a la señora Sonia, a toda la familia, a los hermanos de Yeison Jiménez, los padres, por darme la confianza de traer estas joyas, de reestablecerlas y de mostrarles a ustedes el proceso que vamos a hacer”, explicó el joyero que llevó a cabo la mencionada tarea.

La joya, que se convirtió en un símbolo de la fe del artista, tiene su respectivo certificado de autenticidad.

“Restaurar el Dije “Mi Promesa” fue un honor y su legado será para siempre. A su familia, gracias por permitirnos reconstruir lo que un día entregamos con amor y admiración a YJ .Hoy, cada detalle guarda una historia y significado… esos recuerdos que siempre brillarán en nuestros corazones”, escribió en la publicación que incluyó el video la joyería, cuyo dueño mencionó que además de ser un cliente, eran amigos con el fallecido artista.

En las imágenes difundidas se ven otras de las joyas que pertenecían a Jiménez.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí