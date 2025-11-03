Hijo del Divo de Juárez habló en su serie de Netflix: “Juan Gabriel aún está vivo”

Juan Gabriel era sin duda una de las estrellas más rutilantes en la música, no solo mexicana sino latinoamericana. El compositor e intérprete azteca, vendió a lo largo de sus más de 40 años de carrera musical, 150 millones de discos, fue nominado al Grammy en seis ocasiones, obtuvo tres galardones de este tipo póstumos y en las listas Billboard más de una veintena de sus canciones llegaron al número uno.

En 1986 un tema suyo ‘Yo no sé qué me pasó’ inauguró la primera lista de su categoría.

En la serie ‘Juan Gabriel: debo, puedo y quiero’, estrenada el pasado 20 de octubre de Netflix, que muestra cómo era el cantante, pero también cómo era Alberto Aguilera, su nombre de pila, mediante videos, foto y notas que él mismo dejó listos, se recuerda que fue uno de los más grandes y prolíficos componiendo temas no solo para él, sino para decenas de cantantes mexicanos.

¿Qué dice el documental sobre la teoría de que Juan Gabriel sigue vivo?

Juan Gabriel quien falleció en California, Estados Unidos el 28 de agosto del 2016 a causa de un paro cardíaco, sufrido en su casa, en medio de una gira de conciertos que estaba dando en el país del norte, ha sido objeto de distintas teorías que aseguran que él sigue vivo y que fingió su muerte, debido a que deseaba vivir en el anonimato para evitar el asedio de fanáticos y medios.

Son varios los personajes que hablan de que esto es cierto como una de sus amigas, la actriz Lucía Méndez, quien aseguró que él la llamó meses después de fallecer. El comediante JJ de México, así como uno de los ex mánagers de Juan Gabriel entre otros. Hace pocas semanas un video captado en París que en un restaurante registra a alguien parecido al ídolo, reavivó esta teoría. El documental como tal hace claridad en que su muerte fue real y sus conocidos e hijos hablan de cuando falleció, asunto que los tomó por sorpresa.

Sin embargo, también mencionan que quien murió fue Alberto Aguilera, ya que Juan Gabriel como tal, sigue vivo y permanece, debido a que su música se sigue escuchando y no será olvidado gracias a su obra.

“Alberto Aguilar murió pero Juan Gabriel aun está vivo con nosotros”, dice su hijo Ivan en el material de Netflix.

“Uno nunca muere mientras su historia sea contada, Juan Gabriel es eterno, la gente lo tiene grabado, nunca se esfuma, nunca muere” complementó Daniela Romo

