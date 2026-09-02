Hospitalizan a Paty de ‘El Chavo’ ¿Qué se sabe de Rosita Bouchot? “Voy a estar mejor”

En ‘El Chavo del Ocho’ uno de los personajes que compartía clases con el protagonista era Paty, la niña dulce que siempre llamaba la atención de él. Paty también vivió durante un corto tiempo en La Vecindad.

Dicho rol fue encarnado por la actriz y bailarina Rosita Bouchot, quien también hizo varios personajes en ‘El Chapulín Colorado’.

La actriz fue noticia recientemente por informaciones relacionadas con el interés que en su momento generó ella en ‘Chespirito’, Roberto Gómez Bolaños, cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández, pero no había empezado su relación con Florinda Meza.

La misma Rosita declaró al respecto que no hubo más allá de una amistad entre ellos. Así mismo, negó que su retiro del programa fuera por deseo de Meza.

“Estoy bien”, actriz que personificó a Paty en ‘El Chavo’

Ahora, la actriz causó preocupación entre sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen donde se le ve internada en un hospital. En el texto que acompañó la foto pidió oración.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy (ayer martes) me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer. ¡Gracias!”, escribió la actriz en la imagen donde luce vestida de la tradicional bata hospitalaria.

La también escritora no detalló de qué sería operada. La intervención llega dos días después de cumplir 75 años, fecha que celebró, como dejó ver en sus redes sociales, el pasado 30 de agosto junto a su esposo, Jorge Estrada Avendaño.

Hay que mencionar que Bouchot fue la segunda actriz en dar encarnar a Paty, después de Patty Juárez. En el relato de La vecindad Paty llega al lugar con su tía Gloria.

Rosita también personificó a Artritis y a una empleada doméstica en ‘El Chapulín Colorado’ Su trayectoria comenzó en el baile y posteriormente se extendió al cine, la televisión, las telenovelas y distintas producciones de comedia.

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