Humorista de Sábados Felices denuncia amenazas “callé cuando pequeña, pero hoy no”

El 9 de diciembre, Susy López, humorista de Sábados Felices, reveló en una entrevista con el programa Día a Día, que fue víctima de abuso sexual cuando era niña. Aunque tardó muchos años para hacerlo público, su crudo relato conmovió a los televidentes y seguidores en redes sociales, quienes le dejaron mensajes de apoyo.

En dicha charla con los presentadores del matutino de Caracol Televisión, la también actriz invitó a todas las personas que pasaron por una situación similar, a no callar y denunciar.

¿Qué pasó con Susy López?

15 días después de haber hecho público su caso de abuso, la humorista apareció en La Red, contando que, a raíz de esa entrevista, un hombre en redes sociales la amenazó de muerte.

“Este es un seguidor desde hace como un año. Empieza a escribirme con el tiempo cosas como ‘eres mi amor platónico’, ‘me voy a casar contigo’, ‘cueste lo que cueste vas a ser mía’, entonces yo ya digo ‘esto está muy charro’, bloqueo, pero el tipo me seguía como por 15 cuentas más, cuando identifico que es él, lo bloqueo”, comenzó diciendo López.

Al ver que la actriz lo bloqueaba, ese hombre comenzó a dejarle otro tipo de mensajes más fuertes, amenazando su integridad como mujer y su vida. Cada vez, los mensajes eran más intimidantes:

“Las amenazas empiezan hacen 12 días luego de una entrevista que yo doy en Día a Día. Empieza a escribir un montón de cosas en contra mía, ahí empieza a amenazarme de muerte, insultando mi ser mujer, diciéndome que ‘el que ríe de últimas, ríe mejor’, ‘que se reirá en mi funeral, que él va a pagar dado que tiene muchísimo dinero’, ‘que yo no me imagino con quién me metí por no haber accedido a ser suya’, luego me envía unos correos diciéndome: ‘quisiera saber cuánto vale una venida tuya con viáticos incluidos, yo pago todo’, ‘cuánto cuesta una semana de pasión’, pero luego me dice que me ama”, relató la artista.

“Hay que denunciar”: dijo Susy López luego de recibir fuertes amenazas

El caso ya está en investigación, aseguró Susy, quien, además, alzó su voz contra los maltratadores. Dijo que defenderá su vida y su integridad.

“Esto ya está en investigación, ya está la Fiscalía de por medio, están muy cerca de dar con la persona que es. No hay que tener miedo, ninguna mujer en la vida merece que la maltraten, ni que la subyuguen, ni estar amedrantadas simplemente porque un loco te quiere fregar la vida, ¿por qué habría que callar?, hay que denunciar, cada una tiene que pararse y defender lo que es. Yo voy a hacer respetar mis derechos, mi vida y mi seguridad toda la vida, hoy y siempre, callé cuando pequeña, pero hoy no”.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes: “apoyo total a Susy y su valentía. No podemos seguir siendo un número más”, “todo el apoyo para Susy en estos momentos”, “que Dios y todos los ángeles te protejan siempre mi Susy, cuídate mucho por favor”, “apoyo total, es una mujer muy valiente”, “te felicito por tu decisión de denunciar y tienes el apoyo de los que te deseamos cosas bonitas”.