B-King, ex de Marcela Reyes, está desaparecido en México. Su familia pide ayuda

El cantante de música urbana B-King, intérprete de temas como ‘Destino’, ‘Qué rico besarnos’ y ‘Made in Cali’ y ‘Me necesitas’ viajó hace unos días a México a presentarse en un concierto. En su Instagram escribió hace tres días, “Muchas gracias mi México, lindo y querido” al tiempo que dice “rompiendo en México, en el DF”, luego se le escucha decir: “me siento contento agradecido”.

Esta sería la última publicación en sus redes antes de que fuera reportado como desaparecido.

Hasta donde Vea, de El Espectador estableció, el ex de la dj Marcela Reyes, en efecto, se presentó en el show, sin embargo al día siguiente se perdió su rastro.

La primera información en redes, que se reportó al respecto, fue un video corto de la ex participante de ‘La Casa d elos famosos’ Sofía Avendaño, en el que expresa que la familia de B King no tiene noticias de él desde hace dos días y la modelo menciona que publica el video por petición de una de sus hermanas, por si alguien tiene información de su paradero.

“Su familia está preocupada, así que hago pública esta historiaporque obviamente estamos buscando es que las personas rueden la voz y ven esa historia. Gente que esté en México, el cantante Byron, más conocido como B King y otro chico que se llama Regio Club, están desaparecidos hace dos días.Su hermana Stefanía acabé de hablar con ella, están muy mal, están muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien. Y para la persona que de pronto los haya visto, para que se comuniquen con sus familiares porque están desaparecidos”, dijo Avendaño.

Habla la hermana de B-King

En charla con El Espectador, Stefanía, hermana del cantante, confirmó que él está desaparecido y que la última noticia que tienen de él es que “estaba en un gimnasio Smart en Mazarit Polanco y después se perdió”.

El anuncio de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México que se publica una ve hay reporte de una persona desaparecida, anuncia que Bayron Sánchez está en esa condición desde el martes 16 de septiembre y el lugar donde fue visto por última vez fue Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México; lo último que mencionó el artista fue que iría al gimnasio.

Sobre cómo estaba vestido ese día indica que llevaba camiseta negra, pantalones y tenis blancos. Según dicha información iba con un amigo. Quien tenga información al respecto puede suministrarla en el 55 54840430.

También mencionó que ya la familia puso el respectivo denuncio. “La policía lo está buscando”.

Stefanía corroboró que el artista ya había hecho el concierto y tenía tiquete de regreso al país este jueves 18 de septiembre. El anuncio de desaparición, que contiene los números a donde quien tenga información al respecto se publica a continuación.

EL cantante está desaparecido desde el 16 de septiembre. Este es el anuncio al respecto Fotografía por: Cortes

¿Quién es B-King?

Se trata de un cantante nortesantandereano, que creció en Medellín e intérprete de música urbana, que fue noticia por su relación sentimental con la Dj Marcela Reyes.

La pareja terminó su relación hace cerca de un año y ha estado en medio de la polémica.

B-King tiene 31 años.

