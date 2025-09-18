Karol G sorprendió con concierto gratuito en el Pueblito Paisa, en Medellín

Karol G llegó acompañada de su equipo de trabajo a Medellín, luego de su presentación en el Grace for the world, en el Vaticano, donde cantó Vivo por ella junto a Andrea Bocelli. La paisa de 34 años recibió miles de elogios por su presentación en la que dejó en alto el nombre del país.

Así fue el concierto gratis de Karol G en Medellín

Este miércoles, la artista reguetonera cautivó a los paisas con una sorpresiva aparición en el Pueblito Paisa, uno de los lugares más emblemáticos de la capital de Antioquia. ‘La Bichota’ ofreció un concierto íntimo, corto, pero cargado de mucha emoción.

Alrededor del lugar había carteles y estaciones que reproducían la letra completa de la canción de la paisa, Tu perfume, que está incluida en su álbum Tropicoqueta.

Rodeada de un público efusivo, Karol G interpretó algunos de sus éxitos, entre ellos, Ivonny bonita y Papasito. Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín usó sus redes sociales para darle la bienvenida: “Bienvenida a tu casa, Karol G. Qué alegría tenerte en el Pueblito Paisa, ese lugar que guarda la esencia y el corazón de Medellín. Gracias por llevar el nombre de nuestra ciudad en alto y por llenarnos siempre de orgullo”.

Bienvenida a tu casa, @karolg . Qué alegría tenerte en el Pueblito Paisa, ese lugar que guarda la esencia y el corazón de Medellín.❤️



Gracias por llevar el nombre de nuestra ciudad en alto y por llenarnos siempre de orgullo. pic.twitter.com/3qQ3WeMHMO — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 18, 2025

Sus seguidores también comentaron en redes sociales los videos que se viralizaron: “Un día Karol en el Vaticano y al otro en el pueblito Paisa, se transporta”, “los concierto de Karol te reinician, sales alegre, relajada, positiva, lloras, cantas, sales feliz, es una experiencia única”, “por eso el mundo la ama por su amor por las personas”, “qué mujer tan hermosa”, “me encanta verla así”.

Karol G construye un colegio y una casa de acompañamiento

A través de su fundación ‘Con Cora’, la paisa comenzará dos proyectos importantes: la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar, para apoyar a las comunidades desplazadas por la violencia: “Este colegio no es solo paredes y aulas, es la promesa de un futuro distinto para los niños y niñas de la región”, dijo la artista. Asimismo, el otro consiste en la construcción de la Casa Con Cora en Medellín, que estará diseñado para brindar apoyo profesional en psicología, salud, bienestar y educación para las comunidades vulnerables. “Nada de esto sería posible sin nuestros aliados que han creído en nuestra misión y por supuesto, a ustedes, gracias... que con su amor y apoyo me ayudan a seguir logrando cambios importantes y positivos en nuestra sociedad”.