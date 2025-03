Imitador de ‘Yo me llamo’ conmovió con su historia de vida: “iba a ser sordomudo”

Cada participante que ha pasado por el escenario de Yo me llamo y por su escuela de formación, ha cautivado, de una u otra manera, a los jurados César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, y también al público y los televidentes.

¿Qué le pasó a ‘Yo me llamo Xavi’?

Detrás de cada concursante del reality de imitación de Caracol Televisión, hay una historia de superación. Este fin de semana, Michael Steven Uribe, el doble de Xavi, concedió una entrevista para el programa La Red, donde contó su historia de vida.

El joven de 21 años relató que, el día de su nacimiento, presentó una complicación médica que le ocasionó una afectación auditiva. De acuerdo con su relato, ocurrió por una mala preparación que tuvo su mamá previa al parto.

“Mi mamá fue atendida por un médico general y por una enfermera universitaria. Entonces, en los preparativos para el parto no fueron los más indicados. A mi madre la pusieron a hacer sentadillas, la pusieron a hacer muchas cosas, lo que hizo que mi cordón umbilical se enredara y se reventara, provocándome una hemorragia cerebral a la hora de yo nacer”, afirmó.

Médicamente, el bebé no podría desarrollar el sentido de audición, por el que tampoco podría tener el del habla. “El diagnóstico fue que la secuela que iba a tener por el tumor, por la hemorragia, por todas las complicaciones, iba a ser una persona sordomuda, no iba a desarrollar mi oído. No iba a escuchar y por ende no iba a poder hablar”, contó el artista, quien fue eliminado el pasado 27 de febrero.

Doble de Xavi superó afectación auditiva

El artista contó que, pese al diagnóstico médico, sus padres no se dieron por vencidos. Cada vez hacían cosas para tratar de estimular su oído, acudiendo también a la medicina; sin embargo, fue hasta sus cuatro años cuando dio su primera señal de escucha:

“Empecé con fonoaudiólogo. El hospital me lo regaló al añito. Empecé con todo esto, me encerraban en un salón y eran con tapas, pitos, bulla para yo poder desarrollar el oído. Mi mamá me ponía música a todo volumen, a todo volumen en la casa, todos los días sin falta para yo seguir desarrollando el oído. Todo esto lo empecé a recibir hasta los 4 años, que fue cuando le di el primer orgullo a mi mamá y fue que ella me llama por mi nombre y yo volteó la cabeza y mi mamá dice, Michael, escucha”, dijo con mucha emoción el artista.

Un año después, a los cinco, Michael comenzó a mostrar su gusto y pasión por la música y el canto. Su carrera artística se trató de un milagro, así lo describió el exparticipante de Yo me llamo: “Cantar es obra de algo inexplicable, los médicos no saben cómo sucedió”, afirmó.

Su experiencia en el reality de imitación fue muy importante para el crecimiento de su carrera: “lo que se viene para mí después de lo Yo me llamo, no es lo que tal vez la gente espera que seguir siendo el doble de Xavi, sino realmente lo que he tratado de construir durante 13 años de carrera, si no bien es Michael Steven, el que realmente soy”, afirmó.