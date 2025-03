“No me grites”: Amparo Grisales y César Escola tuvieron tensa pelea en Yo me llamo

Cada noche, César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz deben observar muy bien cada presentación de los participantes, ya que, cada detalle en su físico y en su voz define si continúan o no dentro de Yo me llamo. En este punto de la competencia, los jurados se han vuelto más exigentes. Algunos imitadores que no tomaron en cuenta sus recomendaciones lamentablemente fueron eliminados.

Así fue la discusión de César Escola y Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

En el reciente capítulo de Yo me llamo, Amparo Grisales y César Escola volvieron a tener una discusión luego de la presentación de la imitadora de Gloria Estefan. Inicialmente, Rey Ruiz la elogió, afirmando que se parecía mucho y que su show había sido “fenomenal”. Sin embargo, ‘La Diva de Colombia’ no quedó 100% conforme:

“Me faltó en el baile, porque ella sí estaba más jovencita, pero eso no tiene nada que ver porque uno siempre tiene el sabor que uno tiene, no importa si estás joven, si estás mayor, el sabor siempre está, entonces te vi un poquito tiesa”, dijo.

Escola, por su parte, agregó: “yo podría decir que eres de las pocas participantes de esta temporada que no pierde el color en las notas agudas de la original. A ti se te escucha muy bien”. En ese momento, Grisales lo interrumpió y dijo: “bueno, pero no se pueden relajar, porque si se van convencidos de que tienen la voz divina, entonces todo lo demás, como el movimiento y la interpretación no lo hacen. Hoy tenías que bailar, te trajeron un bailarín”.

Mientras decía eso, el músico argentino dijo: “ella tiene muchos retos”; sin embargo, esa interrupción no le gustó a la actriz de Las muñecas de la mafia: “estoy hablando, Cesitar”.

Debido a eso, se subieron los ánimos entre ellos. César le refutó con evidente molestia: “Yo estaba hablando y me interrumpiste, no terminé de hablar. Tienes muchos retos por delante, ya, me censuraron, ya no puedo hablar más”.

Amparo quiso explicar la intención de su intervención, pero la cara de su compañero generó aun más tensión “no, pues yo estaba interviniendo, es una conversación, ¿va a seguir peleando? Qué pereza. Es que no se les puede decir que están perfectos cuando no están perfectos”.

Aunque parecía que la discusión iba a terminar ahí, Escola le contestó nuevamente: “yo no le dije que está perfecta”.

Fue en ese momento que los ánimos se calentaron, por lo que la actriz le pidió a César que no le alzara la voz: “Pero no me grites, César, estoy hablando, no me subas la voz”.

Finalmente, el argentino de 63 años agregó: “Yo nunca dije que está perfecta, para todos los que entendieron, dije que los agudos le suenan igual a diferencia de otros participantes que cuando presionan el agudo se les va el color, nada más, dije eso, perdón”.