Influencer ‘La chica de las alas’ habla y muestra duro momento: “Tuve una convulsión en TV”

Melanie Valdés es una reconocida deportista y generadora de contenido de Puerto Rico que trabaja para establecer un Récord Guinness, donde recorra por 12 horas sin detenerse una pista en la silla de ruedas que habitualmente usa. La influencer estaba dando una entrevista al respecto en el magacín de televisión ‘NotiCentro al Amanecer”, espacio de WAPA TV, cuando en medio de sus declaraciones comenzó a sufrir de convulsiones.

En las imágenes que ella misma compartió en las redes sociales, luego del incidente, se evidencia que un médico entró al set de televisión para auxiliarla. La deportista quiso compartir su experiencia con sus miles de seguidores como una manera de visibilizar a las personas, que como ella sufren de epilepsia e inesperadamente pueden tener episodios de este tipo. En su post contó que padece de estos eventos desde los 19 años.

“Esto es tan difícil de mostrarles. Hoy, como muchos ya saben...tuve una Convulsión durante una entrevista en Noticentro. Aunque es muy difícil para mí verme así, quiero compartirles este pedacito de mi vida para que puedan ver, y entender, un poquito más de esta condición. Durante las carreras, muchos de ustedes me han visto en estos episodios, pero sé que muchos de ustedes no saben que padezco de esta condición de epilepsia”, escribió la atleta que subió el mencionado material, generando comentarios positivos por su decisión de compartirlo.

Así mismo agradeció al programa y a las personas que estuvieron con ella en ese difícil momento. “Los quiero mucho familia, Con todo mi cariño-La Chica de las Alas”, terminó diciendo en su post.

Habla presentador que entrevistaba a ‘La Chica de las Alas’

Uno de los conductores del espacio, Jorge Gelpí Pagán, reaccionó a la publicación diciendo: “Hoy tu entrevista no fue una más. Hoy fue la primera vez que veo a una persona convulsar y no supe cómo reaccionar En Vivo en Televisión nacional. Hoy tú nos educaste; nos enseñaste a mantener la calma, a mantener el cuello de la persona erguido para que pueda respirar y mantenerse con ella hasta que culmine el episodio. Hoy me sentí impotente y aprendí tanto a la vez! Gracias por tu testimonio de VIDA y vamos a romper ese Récord Guinness el 11 de octubre. Abrazos”.

Aquí más noticias que son tendencia