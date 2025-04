Ingrid Karina reapareció en redes posando en lujoso carro. Así se ve ahora

El 8 de noviembre del año pasado, el nombre de Ingrid Karina Sánchez se convirtió en tendencia luego que Andrea Moreno, una creadora de contenido paisa, diera a conocer, por medio de un video, que la mujer, quien se identificó como exmodelo de Stock Models, se encontraba en situación de calle desde hace varios años.

“Yo me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada, y no sé, en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado en nada Medellín, no soy de aquí, soy de Ocaña, Norte de Santander, como me ven yo vivo sentada en el piso, me toca bien duro. Hay personas que sí me respetan. Creo que todo tiene una enseñanza en la vida. Adicción es adicción”, dijo.

Ingrid Karina Sánchez. Fotografía por: Captura de pantalla TikTok

El video se volvió viral y, desde entonces, inició un proceso de rehabilitación. Aunque ha tenido varias recaídas, a través de su cuenta de TikTok e Instagram, con ayuda de Juan Antonio, su hijo, ha mostrado detalles de su recuperación. De Medellín viajó a Bogotá donde ingresó a una fundación que le ha ayudado a retomar poco a poco su vida.

“Tuve una recaída. Después de estar tres semanas en la clínica, tuve que esperar un tiempito y tuve una recaída. Así que hoy estoy comprando unas cosas para irme al sitio de rehabilitación donde estaré interna un mes”, contó hace unas semanas.

Así se ve ahora Ingrid Karina

Esta semana, la nacida en Ocaña, Norte de Santander, mostró un nuevo video donde se observa muy feliz y más fortalecida. En el clip aparece dentro de un auto lujoso: “quiero contarles que si ustedes siguen un estilo de vida bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, van a estar montados en un carro como estos dando vueltas”, dijo.

Los internautas la felicitaron por su recuperación, y, a través de mensajes, la animaron a continuar su proceso para que pronto pueda volver a su vida normal: “felicidades Ingrid Karina te ves hermosa si se puede sigue adelanté que Dios te siga bendiciendo”, “felicidades Ingrid Karina te ves hermosa si se puede sigue adelanté que Dios te siga bendiciendo”, “me da mucha alegría ver esta señora cómo se recuperó que bendición de Dios”, “que linda estás Ingrid Karina todo se puede en la vida”, “me alegro mucho de verla, querer es poder siempre con ayuda de Dios”.