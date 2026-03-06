Isabella Ladera preocupó a sus seguidores tras susto en su embarazo: “no sentía al bebé”

El embarazo de Isabella Ladera ha sido un tema muy comentado en redes sociales. La creadora de contenido sorprendió a su comunidad al anunciar que esperaba un bebé junto al modelo peruano Hugo García. Desde ese momento, ha estado documentando cada etapa de su gestación, mostrando los cambios en su cuerpo, sus emociones y los preparativos para la llegada de su pequeño.

¿Qué le pasó a Isabella Ladera?

Recientemente, la influencer preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un susto durante el embarazo que la llevó a vivir un momento de gran angustia. Según contó, dejó de sentir los movimientos del bebé por varias horas, lo que la llenó de miedo. “Tenía un malestar, completamente agotada. Me acosté y me di cuenta de que no estaba sintiendo a bebé y me dio la paranoia, me puse muy nerviosa y llamé a la media noche para que me vinieran a revisar, me aseguraran que el corazón seguía latiendo y que todo estuviera en perfecto en orden, y efectivamente todo está perfecto, gracias a Dios”, dijo.

Pese a que está en buenas condiciones, los médicos le explicaron las razones por las que su bebé no se está moviendo: “Es que estoy en una posición que cuando patea, lo hace a la espalda y antes de ello está la placenta, entonces me explicaron que ese es el motivo por el cual tengo tantísimo dolor de espalda que me hace llorar. No es normal, a veces me siento apenada de lo exagerada que puedo parecer, pero es que es insoportable y ahora entiendo por qué, es la posición de bebé, lo cual al mismo tiempo me relaja bastante porque mientras esté bien, sano, no hay más ganancia”, dijo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Sus seguidores, quienes han seguido de cerca su proceso de embarazo, le dejaron mensajes alentándola: “Ánimo, pronto conocerás a tu bebé”, “qué bueno que todo esté bien”, “lo importante es que ambos estén bien”, “cuídate mucho”, “ya casi conoces a tu bebé”, “debes estar tranquila”, son algunos de los comentarios que le han dejado a la influencer venezolana.

¿Quién es Isabella Ladera?

Ladera es una creadora de contenido venezolana que ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus videos sobre estilo de vida, maternidad, belleza y sus experiencias personales. Además de su contenido diario, su vida amorosa también ha captado la atención de sus seguidores, especialmente desde que hizo oficial su relación con el modelo peruano Hugo García. Antes de él, fue pareja de Beéle.