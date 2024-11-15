Isabella Ladera confirma que está embarazada ¿Quién es el padre?

Con 26 años Isabella Ladera es una de las figuras más exitosas del mundo digital, con más de 15 millones de seguidores solo en Tik Tok.

La venezolana ocupó los titulares de los medios de entretenimiento en Latino América por su romance con el cantante barranquillero Beéle, mismo que concluyó en el 2024.

El año pasado se le vinculó con el generador de contenido peruano, deportista y figura de realities Hugo García, no obstante pasó un buen tiempo antes de que se confirmara.

Ahora la pareja da a conocer que espera su primer hijo en común. Para García será también el primero mientras que para ella es el segundo.

Los rumores de embarazo comenzaron el año pasado, no obstante según han indicado varios espacios de televisión peruana la familias de la pareja ya estarían enteradas, pero solo hasta ahora quisieron hacerlo público.

La noticia se confirma luego de que el pódcast Q’Bochinche, Ric La Torre y Samuel Suárez lo aseguraran al aire.

“Confirmado, quien se convierte en padre este año es el seño Hugo García. Junto a Isabella Ladera van a traer al mundo su primer hijo juntos, es oficial. Esperen un par de horitas o minutos, porque se viene el anuncio oficial en redes sociales”, dijo La Torre.

Por su parte, Hugo e Isabella publicaron en la mañana del viernes 13 de febrero una imagen con la ecografía del bebé que viene en camino y la acompañaron de un texto contundente que disipó cualquier duda: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

Isabella ya es madre de una pequeña llamada Mia Antonella, quien tiene cinco años. La niña es fruto de su relación con el puertorriqueño Isander Pérez.

¿Cuándo nace el bebé el bebé de Isabella Ladera?

Sobre la fecha de nacimiento el periodista del mencionado pódcast aseguró que será en dos o tres meses: Nos han contado que nace entre el mes de abril y mayo (...) Se estuvo especulando mucho de este embarazo y sacaban algunas imágenes de Isabella Ladera. Lo ha sabido disimular mucho en sus redes, pero ya no se puede ocultar más". Lo anterior querría decir que la venezolana tiene cerca de seis meses de embarazo.

