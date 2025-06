Isabella Santodomingo se sometió a la quinta cirugía para recuperar su audición

Isabella Santodomingo, actriz, escritora, comediante y presentadora colombiana, comenzó su carrera en televisión con programas como La Tele y rápidamente ganó popularidad gracias a sus papeles antagónicos en telenovelas como Perro Amor y La Saga, negocio de familia. Con el tiempo, se reinventó como escritora y comediante, destacándose con libros como Los caballeros las prefieren brutas, que se transformó en un exitoso monólogo teatral a nivel internacional. Desde 2015, decidió alejarse de la actuación para enfocarse en la literatura, el humor y la reflexión social.

¿Qué le pasó a Isabella Santodomingo?

Como bien ha contado en varias oportunidades, en 2023 fue arrastrada por una ola durante unas vacacione. El impacto le provocó la ruptura del tímpano, lo que la obligó a someterse a una timpanoplastia. Desafortunadamente, el procedimiento no salió como se esperaba y se vio envuelta en una difícil situación médica.

Desde esa primera intervención, ha pasado por al menos cuatro cirugías, para reparar el daño al nervio facial, la parálisis parcial del rostro y una sensación constante de oído tapado que le causó la pérdida de la audición de su oído izquierdo.

Isabella Santodomingo. Fotografía por: Instagram Isabella Santodomingo

Así avanza la recuperación de Isabella Santodomingo

Este fin de semana, la actriz concedió una entrevista a La Red, donde reveló nuevos detalles sobre su estado de salud y su recuperación. Recordó el proceso que ha tenido que vivir desde su primera cirugía.

“Por una aparente pendejada que era una timpanoplastia, doy con el peor otorrino de toda Colombia y toma la mala decisión de operarme, de ampliarme el conducto y dañó mi audición para el resto de la vida. Fue decisión mía, yo he debido haber investigado mejor, pedir referencias, no lo hice, me dejé llevar por buena gente. Esta fue la brutalidad más grande, me opera este señor, me ha metido un algodón muy largo, empujado, dizque para mantenerme abierto el conducto auditivo. Me dice: ‘Por favor, dame la oportunidad, yo te opero nuevamente’”, contó.

De acuerdo con lo que dijo, se sometió a una nueva cirugía con el propósito de ponerse un implante para recuperar su audición. “La quinta es la vencida, literal. Me habló de un implante que tengo ahorita en el cráneo. La idea es que el sonido entre por el hueso, andaré como con una especie de tapita atrás... es como una batería que durará más de lo que yo viviré. Para mí lo importante es escuchar”.

El proceso no ha sido fácil; sin embargo, Isabella ha tomado con buena actitud cada procedimiento que ha tenido que ha realizado: “a mi otólogo le tocó limpiar, había quedado partículas de hueso, de cartílago, como de todo (…) Con mucho dolor, con mucha inflamación, no entiendes la cantidad de corticoides que tengo, anestesia general, pero bueno, por lo menos me he ahorrado el bótox porque tengo los cachetes bien inflados”, contó.