Jacob Elordi, el monstruo de Frankenstein, sufrió bullying ¿Qué hizo el nominado al Globo?

El actor australiano Jacob Elordi, de 28 años, sorprendió por su más reciente interpretación de la Criatura para la película Frankenstein, de Netflix, junto con Oscar Isaac, quien da vida a Víctor Frankenstein, su creador.

El pasado 4 de enero, Jacob recibió el Critics Choice Award al Mejor Actor de Reparto, en medio de aplausos subió al escenario donde dio las gracias a Guillermo, por haber creído en él, “Gracias, Guillermo del Toro. Te quiero, todos te queremos. Cumpliste mis sueños de cuando tenía 11 años, estoy muy feliz de estar aquí”, señaló el galardonado australiano que comenzó a ser popular tras El stand de los besos.

Además de los Critics, Jacob está nominado al Globo de Oro, cuya ceremonia será este próximo domingo 11 de enero. La doble nominación deja en evidencia que tiene un futuro prometedor.

Los inicios de Jacob Elordi, nominado al Globo

El joven actor de Brisbane que a sus 11 años comenzó a mostrar inclinaciones por el teatro, ha recordado en varias entrevistas que cuando dejó ver su talento histriónico, fue víctima del bullying y matoneo escolar, y lo tildaron de homosexual. Aunque Jacob también era muy bueno en los deportes, en especial el rugby, esto no impedía que sus compañeros le cuestionaran su masculinidad, pues el adolescente australiano participó en varias de las obras escolares en las cuales se destacó. Sin embargo, ha reflexionado sobre lo seguro que se sentía de su talento, su masculinidad y el apoyo familiar, que simplemente ignoró los señalamientos y procuró ser el mejor.

La carrera del intérprete inició para la pantalla grande en una producción de Disney, aunque no como actor, sino como extra. Tuvo su primera experiencia en Piratas del Caribe junto a Johnny Depp, en la edición La Venganza de Salazar.

No sería hasta 2018 cuando el joven actor saltaría a la fama con El Stand de los Besos, la comedia romántica de Netflix donde interpreta a Noah Flynn. Más adelante, lo volveríamos a ver en Euphoria, el drama de HBO, junto a la ganadora del Globo de Oro Zendaya.

Interpretar a la criatura, en la película de Frankenstein, de Guillermo del Toro, ha significado un enorme avance en su carrera, pues tal vez ha sido su papel más importante hasta el momento. La nueva adaptación de del Toro y el tratamiento que el australiano le dio a su personaje, es considerada como una de las interpretaciones más humanas de la obra Frankenstein, de Mary Shelley, publicada en 1818. Durante el pasado Festival de Cine Venecia Elordi, explicó cómo la Criatura le permitió explorar aspectos íntimos de su vida, “Era un vehículo en el podía plasmar cada parte de mi. Desde que nací hasta que llegué aquí con ustedes, todo está en ese personaje”.

En el aspecto personal, des momento, Elordi está soltero, no tiene hijos y concentrado en que se estrene Cumbres borrascosas, su más reciente estelar.

Aquí más noticias que son tendencia