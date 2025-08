Jason Momoa reveló cómo es Ricardo Arjona de suegro: “realmente impactante”

El actor estadounidense conocido por interpretar a Aquaman en el universo DC vuelve a ser noticia tras sus declaraciones en una entrevista reciente, donde por primera vez habla sobre cómo fue conocer al padre de su novia.

Hay que recordar que durante el rodaje de “Sweet Girl” en 2021, Momoa conoció a Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Aunque la relación se mantuvo en privado durante un tiempo, en mayo de 2024, Momoa la hizo pública en sus redes sociales, compartiendo fotos de un viaje a Japón.

Su primera aparición oficial como novios fue el 14 de febrero de 2025, cuando asistieron juntos al evento SNL50: The Homecoming Concert en Nueva York. La entrevista se realizó en el marco de la promoción de su nueva serie, “Chief of War”. En esta producción, Momoa interpreta a un guerrero hawaiano que vuelve a su país de origen donde luchará por unificar Hawaii. La serie se estrenó el 1 de agosto por la plataforma de streaming de Apple TV.

Aprovechando la repercusión del estreno, Momoa accedió a hablar sobre temas personales que no suelen estar en el centro de atención, como su relación familiar y la manera en que ha integrado a Adria y a su padre, Ricardo Arjona, en su vida. En los últimos días, la pareja volvió a ser mencionada en redes, ya que el actor habló de Ricardo Arjona, su suegro. En una entrevista en el programa “Despierta América”, Momoa relató cómo fue ese primer encuentro. El actor contó que sintió nerviosismo antes de conocer a Arjona, por su trayectoria en la música latina.

Jason Momoa le dio su guitarra a Ricardo Arjona

Momoa contó que, para dar una buena impresión y mostrar respeto, decidió regalarle a Ricardo una de sus guitarras. Lo que no esperaba era que Arjona la usara en el Madison Square Garden. “Le llevé mi guitarra favorita y simplemente la tocó en el Madison Square Garden. Verlo tocándola fue realmente impactante, me gustó mucho. Quieres darlo todo a un hombre con tanto recorrido musical, espero que le guste”, dijo Momoa al recordar el momento. El actor también reflexionó sobre cómo esta experiencia modificó su propia visión de la familia. “Antes de conocer al novio de mi hija, conocí a Ricardo. Así que me enfoqué en cómo iba a ir con Ricardo y salió bien. Fue una experiencia positiva”, añadió, mencionando que buscó ser tan cordial con el novio de su hija como Arjona lo fue con él.

Estas declaraciones muestran a Jason Momoa como alguien accesible, y también destacan el papel de Ricardo Arjona como figura importante entre dos contextos culturales y generaciones. El actor hawaiano remarcó que se siente agradecido de ser parte de una familia donde la música y el respeto conectan a todos.

