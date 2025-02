Jenn Muriel habría reaccionado al compromiso de Yeferson Cossio. ¿Qué dijo?

El fin de semana pasado fue noticia el compromiso de Yeferson Cossio y Carolina Gómez, su novia. A través de redes sociales, el creador de contenido publicó imágenes de cómo sorprendió a su pareja con una romántica propuesta de matrimonio.

“Ella dijo que sí 💍 ¡me les voy a casar! Te amo @carolinagomezec 😍”, escribió en una publicación que cuenta con más de 850 mil likes, que está acompañada con un reel de fotografías de ese momento.

¿Qué dijo Jenn Muriel sobre el compromiso de Yeferson Cossio, su ex?

Horas después de la propuesta, Jenn Muriel, quien fue pareja de Cossio durante una década, publicó un video en su cuenta de Instagram refiriéndose a la celebración de San Valentín, en la que las parejas suelen demostrarse su amor a través de románticos detalles.

En el clip, aparece la también influencer yendo a una tienda a elegir un detalle para su “San Valentín”. La creadora de contenido se mostró muy feliz y emocionada: “Hace días quería hacerles este video para contarles que me estoy enamorando demasiado y se puede decir que encontré el amor. El clima está muy complejo, pero es San Valentín y no quería dejar pasar esta oportunidad para hacerle sentir muy especial”, dijo mientras compraba unas flores y una botella de vino.

Enseguida, muestra que a la persona que se refiere es a ella misma. Para concluir su mensaje, aseguró sentirse muy bien soltera. “Reconoce que eres suficiente, valiosa y completa. Estar soltera no es terrible, amarte a ti misma es el amor más grande que puedes tener y, además, es para toda la vida”.

Esas palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una reacción al compromiso de su exnovio: “ella no soportó”, “salió a defenderse”, “ahora que el ex le pidió matrimonio a otra, se le nota que ha llorado y por más que trató en este video de reflejar alegría y amor, yo vi tristeza y se le nota demasiado”, “salió a hablar después de que Yeferson Cossio dijera que se va a casar”, “no le queda de otra, más que defender su orgullo”.

Yeferson Cossio reaccionó a comentarios sobre Jenn Muriel

En la cuenta del influencier, los internautas también dejaron varios comentarios relacionados con Jenn. Por esa razón, Cossio publicó un video en sus historias de Instagram, que, minutos después eliminó, pidiendo que dejaran de mencionar a su exnovia.

“¿A ustedes no les da vergüenza? Se acuerdan más ustedes de mí que mi propia ex. Si la admiran tanto, la quieren tanto, ¿por qué no la dejan quieta? Si la admiran tanto, ¿por qué se ponen a molestarla? Aleguen lo que quieran, yo no podría estar más feliz. ¿Por qué no la dejan quieta? ¿Ustedes creen que me están haciendo algo a mí? Dejen a esa muchacha quieta”.