Norma Nivia entró a cirugía tras sufrir accidente en LCDLF: “estuve aislada”

Cada día, las pruebas de salvación, beneficio y castigos y las de liderazgo en La casa de los famosos se ponen más intensas. Los famosos luchan por continuar dentro de la competencia y evitan, a toda costa, ser nominados.

¿Qué le pasó a Norma Nivia?

En el capítulo del pasado viernes 14 de febrero, los famosos se enfrentaron en una prueba de beneficio y castigo. Sin embargo, la actriz Norma Nivia sufrió una caída que puso en riesgo su salud.

Durante el reto, los participantes debían estar sujetos por ligas y poner banderas en un recorrido que hacían mientras corrían. Allí, la actriz de Perfil falso tuvo una caída que le generó fractura del radio y el cúbito, dos huesos de su muñeca.

En un principio, la también modelo se mostró continuando la prueba con un cabestrillo; no obstante, la producción del programa decidió que debía recibir atención médica. Posteriormente, fue sometida a una cirugía, donde tuvieron que ponerle tornillos. Este episodio la alejó de la prueba de líder del pasado 17 de febrero.

Al llegar otra vez a la casa, la actriz le contó a sus compañeros lo que le había ocurrido, dando un parte de tranquilidad sobre su estado de salud: “me fracturé los dos huesos de la muñeca, me fracturé el radio y el cúbito, entonces hoy estuve en un procedimiento quirúrgico porque tuvieron que ponerme tornillos”, dijo inicialmente, mientras se mostraba con su mano vendada, sostenida por un cabestrillo.

Pese al procedimiento quirúrgico, Norma asegura estar en perfectas condiciones para continuar la competencia: “todo salió súper bien, perfecto, la cirugía súper bien, me siento muy bien, ni siquiera la anestesia general me mareó. No me permitieron ver nada del exterior, estuve aislada todo el tiempo”.

Ante la situación, Yina Calderón le dijo: “¿no debería estar acostada?“, a lo que la actriz le contestó: “no, me fue muy bien, me demoré un montón por el tema de la salida, pero esto fue así, solo procedimiento quirúrgico, me abrieron en una sala quirúrgica, me volvieron así como a secuestrar (a tapar la cara), a meter aquí. No se preocupen que no he disfrutado nada del exterior, no he comido ni tomado nada desde ayer, o sea que no les llevo ventaja, no los aproveché porque no se trataba de eso, pero bueno, la cirugía está bien. El médico dice que puedo seguir y de aquí no me sacan.”, aseguró.

Finalmente, reconoció que, durante el tiempo que estuvo fuera de la casa, extrañó a sus compañeros: “no sé si me enloquecí, pero me hicieron una falta, yo ya me quería venir para acá y encerrarme”.