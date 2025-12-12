Jennifer López eliminó tatuaje alusivo a su ex Ben Affleck, pero sigue saliendo con él

Jennifer López y Ben Affleck no dejan de sorprender a sus seguidores. La pareja, que quiso demostrar que las segundas oportunidades puede ser exitosas, pero definitivamente no lo logró, pues terminó en divorcio, podría estar apostándole a una tercera versión de su romance, pero de manera distinta.

Fue en el 2002 cuando Jennifer López empezó a salir con Ben Affleck. Se convirtieron en una pareja dorada que llegó al compromiso. Sin embargo rompieron en enero del 2004 y en una entrevista posterior Affleck señalaría que el constante asedio de los medios habría tenido que ver.

Los romances de JLo y Ben Affleck

Luego, la cantante se casó con Marc Anthony, de quien se separó en el 2011 tras tener dos hijos con él: Emme y Max, de 17 años. Vendría un romance con el empresario y deportista Alex Rodríguez, con quien también se comprometió. La pareja rompió en el 2001.

Durante este tiempo Ben tuvo varios romances, siendo el de la actriz Jennifer Garner el más importante. La pareja se casó y tuvo tres hijos: Seraphine, Samuel y Violet. Hoy son grandes amigos. Los problemas de adicción al juego y al alcohol de él fueron determinantes en el divorcio.

Unos meses después de que López rompiera con Álex Rodríguez, lo volvería a intentar con Ben Affleck. Se comprometieron en el 2022 y se casaron el 16 de julio de ese mismo año en Las Vegas. Unas semanas después hubo una segunda boda en la mansión de él, en Georgia. La segunda oportunidad se vino al piso cuando López solicitó el divorcio en agosto de 2024, justo el día que cumplirían dos años de casados. Ella alegó diferencia irreconciliables.

En enero del 2025 legalizaron el divorcio. Ella ha dado llamativas declaraciones acerca de que el divorcio es lo mejor que le ha podido pasar, ya que le ha permitido aprender a estar sola y amarse así misma. También mencionó que en realidad nunca se ha sentido verdaderamente amada.

No obstante, ha sido captada muy amistosa incluso cariñosa, con su ex Affleck. Fueron fotografiados en una calle de Beverly Hills muy cercanos al despedirse y hace unas semanas fueron grabados dándose besos poco antes de abordar un yate en el pasado Festival de Cine de Venecia. Por supuesto, los rumores sobre una reconciliación han llegado a las noticias.

Sin embargo, no parece ser un nuevo romance consolidado. Algunos cuentas especializadas en este tipo de información hablan de una posible relación abierta que puede estarse dando entre ellos, ya que no pasaron el Dia de Acción de Gracias juntos. No se sabe aún si estarán en Navidad o Año Nuevo. Recordemos que él suele disfrutar de estas festividades junto a su ex Garner y sus hijos, algo que no le hacía mucha gracia a López cuando estuvo casada con el actor.

El medio Hollywood Fix publicó esta semana imágenes de la pareja saliendo de una fiesta. Algunos aseguran que son recientes y otros que serían de cuando seguían casados.

Jennifer López eliminó tatuaje en honor a Ben Affleck

Lo que si determinaría que en efecto, se trata de una relación nueva y distinta, en caso de que se esté dando, es que Jennifer refirió ocultar el tatuaje que se había hecho en honor al actor.

Recordemos que López se puso un tatuaje en el costado de sus costillas, se trata de un signo de infinito con una fecha que lo atravesaba y los nombres “Jennifer” y “Ben”, pero recientemente una fuente reveló al sitio DeuxMoi que cubrió el nombre de Ben y lo remplazó con un colibrí. “Los fanáticos no saben exactamente cuándo se cubrió el tatuaje, pero notaron el cambio en julio/agosto de este año”, compartió la fuente.

Hay que señalar que Ben se tatuó dos flechas cruzadas decoradas con una letra “B” y una “J”. No se ha establecido si Affleck aún conserva el diseño original de su tatuaje, ya que lo tiene en el brazo y generalmente usa manga larga.

Por su parte, los cibernautas han dejado diversas opiniones en las cuentas que comparten las recientes imágenes que darían cuenta de la cercanía de la pareja. algunos los llaman tóxicos.

