Ben Affleck y Jennifer López se vuelven a besar. Ahora en Venecia. Video

Menos de 48 horas después de que el actor y director Ben Affleck y la cantante y actriz Jennifer López se dejaran ver muy cercanos en un vecindario de Beverly Hills, donde aún tiene la lujosa mansión que adquirieron por 60 millones de dólares, cuando se casaron, trasciende un nuevo material donde nuevamente se ven muy cómodos con la cercanía del otro.

Hay que mencionar que Jennifer pidió el divorcio a Ben en agosto del 2024 cuando cumplía dos años de haberse casado con el actor. En enero de este año, finalmente se oficializó el divorcio, cuando la autoridad civil encargada emitió los documentos que los dejaban en libertad.

A López se le ha vinculado con varios galanes, sin que alguno pudiera confirmarse. A Affleck se le ha visto con su ex mujer, de quien se dice es su mejor amiga, y aunque ella tendría clara la amistad, él no tanto y querría una nueva oportunidad.

Las informaciones de JLo también han sido alrededor de lo feliz y plena que está soltera y lo mucho que aprendió en su proceso, incluso en una entrevista dijo que lo mejor que le habría ocurrido era divorciarse y habló del reencuentro consigo misma y la posibilidad de aumentar su amor propio. Aún así esta semana, todo pareció tomar otro rumbo con las imágenes de López y Affleck despidiéndose este miércoles en Los Ángeles.

Jennifer López y Ben Affleck muy románticos

Ahora los dos están presentes en el festival Internacional de Cine de Venecia. Recordemos que ella protagoniza la cinta ‘El beso de la mujer araña’, que él produjo y también en la alfombra de la premier hace pocas semanas en Nueva York, se vieron muy a gusto.

Esta vez las imágenes los evidencian muy tiernos y cariñosos, por supuesto, las especulaciones sobre una tercera oportunidad de la pareja están a la orden del día. En el 2001 la pareja se ennovió y estuvo comprometida, pero nunca llegó al altar. En el 2021 volvió a frecuentarse y terminó casándose en julio del 2022 y nuevamente, hubo boda en agosto de ese año. El matrimonio solo duró dos.

Volviendo al nuevo material que se evidencia que la pareja compartió un beso en la boca, que rápidamente se volvió el centro de atención de fotógrafos y reporteros. Adicionalmente, en ese momento se observa que él le besa la frente y ella lo mira. Más tarde, los dos suben a un yate de la organización del festival que los lleva a un recorrido por los canales.

