Jennifer López responde a quienes la critican por su manera de posar y vestir ¿Qué dijo JLo?

Jennifer López no estuvo en su casa de Los Ángeles los últimos días del 2025, sino que prefirió comenzar sus conciertos en Las Vegas, con el show Up All Night, que se convirtió en noticia de los medios del entretenimiento.

La cantante, actriz y empresaria cantó y bailó por casi dos horas demostrando no solo una figura tonificada sino una impresionante habilidad para seguir pasos exigentes, al tiempo que interpretó éxitos como Dance Again, Let’s Get Loud, I’m Into You, Jenny From the Blocky On the Floor. Sus hijos Emme y Max y su madre, Lupe, la acompañaron.

Durante su presentación hizo pausas para dirigirse a su público, en una de ellas abordó las críticas que le hacen en las redes sociales, sin temor alguno.

Jennifer López se muestra orgullosa de sus caderas

La artista, nacida en Nueva York, de origen latino dijo: “A veces me río de algunas cosas, porque también dicen cosas graciosas”, dijo refiriéndose a que es criticada por posar con la boca abierta.

Luego se refirió a otros comentarios que le hacen: “¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda? (…) “Y yo digo: ‘Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo” y fue aplaudida por los asistentes al show en The Colosseum del Caesars Palace, el 30 de diciembre.

López de 56 años dejó claro que las críticas de ese tipo la tienen sin cuidado. “Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo”.

Anteriormente en el 2020, López también se había dirigido a sus críticos: “Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos”, menciono a Variety luego de presentarse con la colombiana en el medio tiempo del Super Bowl el 2 de febrero de ese año.

“No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas”, puntualizó.

Volviendo a su show del 30 de diciembre, en otro momento se refirió a su matrimonio con ben y el desenlace que tuvo y expresó: “Está bien. Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo, estoy creciendo”.

