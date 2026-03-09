Jennifer López reveló el duro momento que vivió tras su divorcio de Marc Anthony

La revelación de JLo tuvo lugar durante una de sus presentaciones en su residencia “Up All Night: Live in Las Vegas”, donde decidió abrirse al público sobre su vida personal. Allí, la intérprete de On the floor recordó los meses que siguieron a su ruptura con el cantante, con quien formó una de las parejas más mediáticas de la música latina. Según compartió, en ese momento estaba lidiando con una serie de presiones en su vida: el final de su matrimonio, la crianza de sus hijos y el ritmo exigente de su carrera artística.

¿Qué pasó con Jennifer López y Marc Anthony?

La historia entre Jennifer López y Marc Anthony comenzó mucho antes de que se dieran el “sí, quiero”. Se conocieron a finales de los años noventa, cuando ambos ya reconocidos en el mundo de la música. En ese entonces, colaboraron en el famoso tema No me ames, una canción que se convirtió en un verdadero éxito en el mercado latino. Después de varios años de amistad y tras la ruptura de López con el actor Ben Affleck en 2004, la cantante comenzó un romance con Anthony.

Poco tiempo después, la pareja sorprendió a todos al casarse en una ceremonia privada en junio de ese mismo año. Durante su matrimonio, se establecieron como una de las parejas más influyentes del entretenimiento latino. Compartieron escenario, trabajaron juntos en varios proyectos musicales y también protagonizaron la película El cantante, que se basa en la vida del legendario salsero Héctor Lavoe. Además, en 2008, se convirtieron en padres de los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz.

JLo y Marc estuvieron una década juntos Fotografía por: Gett

Después de siete años de matrimonio, la pareja anunció su separación en 2011. Aunque no compartieron públicamente las razones exactas de su distanciamiento, ambos afirmaron que fue una decisión difícil pero necesaria. El divorcio se formalizó en 2014. Recientemente, JLo admitió que el proceso fue emocionalmente complicado, especialmente porque tuvo que encontrar un equilibrio entre su carrera y la maternidad. “Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente comencé a ser buena en esto. En serio, eso no tiene gracia. En realidad, fue un momento realmente duro”, dijo.

La artista aseguró que, durante esa etapa, buscó el apoyo de su mentora, la escritora de autoayuda Louise Hay, quien le ofreció un consejo que cambiaría su vida. “Louise me dijo: ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’ Y le respondí que sí. Entonces, ella me preguntó: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’. Le contesté: ‘Sigo hasta que doy los pasos bien’. Y ella me respondió: ‘Eso es, Jennifer. Sigue bailando siempre’”.

A pesar de la separación, tanto López como Anthony han dejado en claro que mantienen una relación amistosa enfocada en el bienestar de sus hijos. A lo largo de los años, han demostrado que pueden seguir siendo amigos y trabajar juntos, siempre priorizando a la familia.