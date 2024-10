Jennifer López se hizo cirugía estética tras su divorcio de Ben Affleck

Aunque Jennifer López está separada, según lo que ella misma registró en los documentos de divorcio, desde el 26 de abril pasado, solo hasta el 20 de agosto se presentó con la demanda solicitándolo en el tribunal de Los Ángeles. Ese día hubiera cumplido dos años de matrimonio con el actor y productor Ben Affleck.

La cantante y el actor habían empezado a tener desencuentros en la primavera, más exactamente hacia marzo, pero a lo largo de las siguientes semanas enviaron señales contrarias, que no confirmaban que caminaban hacia la ruptura. Por ejemplo, a veces usaban sus anillos de compromisos y a veces no; salían a pasear juntos y en ocasiones se les veía bien y en otras, no tanto. La señal definitiva y contundente fue tal vez que escogieron pasar el verano en costas distintas, él en Los Ángeles y ella, en Nueva York. Allí celebró sus 55 años con una espectacular fiesta a la que él no fue.

Ahora que el divorcio es un hecho y que continúan enviando señales contradictorias, aunque hay que decir cada vez con menor frecuencia, como salir a desayunar juntos y mostrarse cariñosos o pasear, se especula que ella tendría alguna esperanza de regresar y él no sería lo suficientemente claro con su ex. Por esa razón, a Ben lo tachan sus cercanos, de tóxico.

Jennifer López ya no está segura de querer envejecer con alguien

En medio de ese panorama, López ha dado una entrevista en la que asegura estar lidiando con esa nueva vida, que a veces le demanda gran esfuerzo, al tiempo que indica que hoy sabe que no necesita estar con nadie para sentirse completa y de alguna manera descarta por ahora una relación sentimental.

La charla la sostuvo con la comediante Nikki Glasser, para Interview y dentro de las frases más llamativas indicó: “Yo diría, nunca dejes de mirar hacia adentro”. En otro momento reflexionó sobre las culpas y responsabilidades propias. “Porque es tan fácil culpar a los demás. Tienes que estar sana. Tienes que estar completa… Si quieres algo que esté más completo, debes estar bien por ti misma. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y este verano, tuve que decirme: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo’”.

Podría interesarte: Jennifer López se borró el tatuaje que tenía de Ben Affleck

López admitió ser una románica y tener ideas preconcebidas pero no del todo ciertas en su cabeza. “Para quienes somos románticos y amamos estar en una relación, tenemos esa idea de que necesitamos envejecer con alguien para sentirnos completos y felices. Pero no es así”, y luego mencionó que no ha sido un entendimiento repentino: “Solo me tomó 30 años darme cuenta”.

¿Qué se operó Jennifer López después del divorcio?

Ahora según publicaciones como Radar Online y People, López ha querido encarar esta nueva etapa con cambios en pro de su imagen y satisfacción y por ello, se sometió a una cirugía láser para mejorar la visión. Eso quiere decir que ya no será captada por los reporteros con gafas para ver.

“Está haciendo lo que hacen muchas otras personas que se divorcian, que es recuperar su brillo después de la ruptura”, expresó una fuente a Radar. “Ella está determinada a verse mejor que nunca”, complementó sobre la cirugía que se realizó en la clínica Dello Russo Laser Vision, de Los Ángeles. Otro cercano a la artista reveló a Radar que está encantada con su visión, ahora perfecta, con la que quizá pueda encontrar “al hombre que finalmente le haga feliz”. Algo que nos e´ria pronto pues en la entrevista JLO dijo estar concentrada en sí misma solamente.

