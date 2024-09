¿Jennifer López se borró el tatuaje de Ben Affleck? Esta foto la delataría

Jennifer López hizo todo lo que suelen hacer las celebridades cuando el amor toca a su puerta y creen que será para siempre. Paseó su romance por la Riviera francesa e italiana, se comprometió con un enorme y costoso anillo, luego se casó en secreto en Las Vegas, el 16 de julio del 2022, y un mes más tarde, en una pomposa fiesta en la mansión de él en Georgia.

Como era de esperarse, se compraron una casa impresionante cercana a los 60 millones de dólares, que adecuaron a su gusto y allí pasarían los años siendo felices. En su primer aniversario y celebrando el tradicional Día de los Enamorados, decidió hacerse una tatuaje en un lado del torso, en honor a su amado Affleck.

El tatuaje para siempre de Jlo que duró solo 2 años

Por supuesto, al estilo de la celebridad que es, presumió la imagen en sus redes sociales con senda dedicatoria. “Compromiso, Feliz Día de San Valentín, mi amor”, escribió y dejó ver que había escogido un signo de infinito y el nombre del actor. En realidad, pensaba que su amor no tendría fin. Esto fue en el 2022.

Ahora que la diva del Bronx acudió al Festival de Cine de Toronto con ocasión del estreno de la película Imparable, que produce su ex esposo Ben, Jennifer llegó enfundada en un espectacular vestido de Tamara Ralph, de espejos y lentejuelas cuadradas, que dejó ver su torneada figura, pero también evidenció que el ‘para siempre’ de su piel, en homenaje al actor de ‘Batman’, también duró poco, solo dos años, pues al parecer se lo borró.

JLo exhibió orgullosa su tatuaje por un tiempo Fotografía por: Getty Images

Hay que mencionar que él también hizo lo propio y escogió unas flechas con las iniciales de la pareja, no se ha establecido si él optó por eliminarlo, pero seguramente ha sido o será así, pues es lo que los famosos estilan al romper con sus parejas.

Lo que no se ha determinado es cuándo López borró la imagen y algunos cibernautas creen que ya lleva varias semanas, pues el borramiento deja huellas y por el vestido que lució en Canadá, ya no habría lesión de la eliminación, es decir la piel sanó por completo. De ser reciente el tratamiento para quitar el tratamiento seguramente hubiera optado por no mostrar sus huellas y hubiera vestido un traje más tapado en el torso.

También puedes leer: Jennifer López captada de la mano con Matt Damon, mejor amigo de Ben Affleck, su ex

Lo cual hace suponer que hace menos de un mes cuando se presentó ante un Tribunal de Los Ángeles solicitando el divorcio, ya no llevaba el signo infinito de su amor por Ben.

Sobre la ausencia de Affleck en el Festival de Toronto, se ha establecido por fuente cercana al actor, que refirió TMZ, que no llegó por evitar un incómodo encuentro con su ahora ex.

También hay que mencionar que la imagen de Matt Damon y Jennifer López tomados de la mano, generó suspicacias, pero saber que la esposa de Matt, Lucianna Barroso, estaba cerca hizo pensar que solo sostenían una conversación de amigos.