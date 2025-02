Jenny López desmintió ruptura de Jhonny Rivera: “¿de dónde salió eso?”

El 2 de enero del 2022, Jhonny Rivera inició un romance con Jenny López, una joven cantante que poco a poco fue conquistando su corazón. Aunque duraron varios meses llevando su relación lejos de la opinión pública, un día, durante la celebración de cumpleaños de Luisito Muñoz se filtraron unas fotos donde se veían juntos, que se volvieron virales en redes sociales.

La pareja recibió fuertes críticas por la diferencia de edad, ya que el intérprete de El intenso es 30 años mayor que ella. No obstante, los artistas lograron hacerle frente a los malos comentarios demostrando que su amor fue mucho más fuerte. Ahora, llevan tres años juntos y son catalogados como una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia.

¿Jhonny Rivera y Jenny López terminaron?

En los últimos días, en plataformas como Tiktok, se comenzó a rumorar que los intérpretes de Culpables habían terminado su relación. López se pronunció en sus redes sociales para desmentir esa información, asegurando que está muy bien con Rivera.

“Yo no me separé de Jhonny, no sé de dónde salió eso...no sé por qué se inventaron que yo había terminado con Jhonny. El caso es que en TikTok dicen que ‘Jenny López se dejó con Jhonny Rivera, eso se sabía, eso iba a pasar’, pero no”, dijo inicialmente.

Enseguida, aprovechó para pedirle a sus seguidores que se aseguren de que la información que ven en redes sociales es verídica: “Gracias a Dios seguimos juntos, estamos muy bien, no se inventen esas cosas. El día que pase algo así radical en la vida, sea lo que sea, esperen a que seamos quienes les comuniquen las cosas. Las redes sociales se usan para inventarse esas cosas y ustedes se las creen. Cada vez que tengan duda de una noticia importante, vayan a las cuentas de ese artista que, con toda seguridad, si algo pasó, se los dirá”.

En sus historias de Instagram, también publicó un video recogiendo en su carro a Jhonny, a quien le tenía unas flores para felicitarlo por haber hecho vendido toda la boletería para uno de sus conciertos.

Sus seguidores, comentaron: “una pareja muy linda”, “tan lindos”, “ellos son muy lindos”, “hacen buena pareja”, “se nota que están muy enamorados”, “a la gente le gusta especular”, “solo porque no estén juntos todo el tiempo no quiere decir que ya no son nada”.