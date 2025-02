Karina García de LCDLF quiere terminar su relación con Marlon. Reveló la razón

Este domingo se cumplen 15 días desde que comenzó a emitirse la segunda temporada de La casa de los famosos. Durante estas dos semanas, los famosos han tenido que enfrentarse a la convivencia que ha sacado las cosas buenas y malas de cada uno. Hasta el momento, varios de ellos han protagonizado fuertes peleas por sus diferencias; tal es el caso de Yina Calderón con Melissa Gate, Lady Tabares y La Abuela y Yaya Muñoz y Jery Sandoval, quien, de hecho, terminó abandonando la competencia por lo ocurrido.

¿Qué pasó con Karina García y Marlon Solórzano en ‘La casa de los famosos’?

Esta semana, han sido evidentes los acercamientos de Karina García y Marlon Solórzano, quienes están tratando de comenzar una relación sentimental. Los participantes han compartido mucho tiempo juntos dentro de la casa, por lo que ambos comenzaron a verse con ojos de amor.

En redes sociales, los internautas han dejado sus opiniones con respecto a su relación, pues a muchos les ha parecido “apresurada”. Incluso, hay quienes aseguran que Karina, supuestamente, no quiere al deportista.

El pasado 5 febrero se conocieron los nombres de los famosos que completarían la placa de nominados, junto a Karina, quien fue la primera en aparecer allí, tras la salida de Sofía Avendaño. Cristian Pasquel, Mauricio Figueroa, Coco, ‘El negro’ Salas y Marlon Solórzano, se sumaron a la lista. Este domingo, el público salvará a sus favoritos, el que menos votación tenga, automáticamente saldrá de la competencia.

Luego de que Marlon fuera nominado por el público, Karina hizo conversó con algunos de sus compañeros, a quienes les expuso la posible razón por la que los televidentes tomaron esa decisión.

“Uno busca muchos motivos y me pregunto si es porque a la gente no le gusta nuestra relación”, le dijo la modelo a La Abuela, Yaya Muñoz, La Jessu y la Toxi costeña.

¿Por qué Karina García quiere terminar con Marlon?

En la misma conversación, la participante aseguró que prefiere terminar con Marlon, ya que se siente preocupada porque él se está viendo afectado por su relación con ella. “Voy a terminar con Marlon porque siento que lo estoy perjudicando a él”, reveló.

Después, la modelo le dijo a su enamorado: “tenemos dos opciones, o hacemos algo o terminamos, porque yo no te quiero afectar”.

En redes sociales, los internautas han dejado su opinión: “cuando Marlon le dijo que no podría ofrecerle todo el

dinero al que ella estaba acostumbrada, se fracturó la relación”, “ya sabe que Marlon no le sirve porque no la puede salvar”, esa sólo quería a Marlon como estrategia para que la salvara, pero como ya Marlon también está nominado ya no le sirve”.