Jerry Karth: de trabajar en un parque a competir en el ‘Desafío XX’

El Desafío XX sorprendió con un nuevo ciclo llamado la ‘Etapa dorada’. Los semifinalistas tuvieron la oportunidad de tomar unos días de descanso en sus casas para luego regresar y luchar en la etapa final del concurso de Caracol Televisión.

Con motivo de la celebración de los 20 años del Desafío, los participantes que quedaban llamaron a ocho exconcursantes de esta y otras ediciones como refuerzos para que los ayudaran a llegar a la final.

¿Quién es Jerry Karth, el deportista que Karoline llamó como refuerzo?

Karoline, del equipo Pibe, buscó a Jerry Karth como su pareja. El deportista es recordado por haber sido el ganador de la edición del 2019. Luego de eso participó en la temporada del 2021.

Según lo que ha contado, sus comienzos con el deporte fueron gracias al amor. Jerry comenzó a entrenar para demostrarle a una mujer sus capacidades físicas. Con el paso de los días, al notar que su cuerpo y su vida cambiaban, descubrió que ese era su propio destino, por eso, optó por dedicarse tiempo completo al ejercicio hasta que se convirtió en entrenador personal.

Esta semana, Jerry dialogó con sus compañeros del equipo Pibe, a quienes les contó parte de su historia de vida y cómo, después de muchos sacrificios, llegó a competir al Desafío.

“Yo me formé para venir al Desafío, fueron cinco años de mi vida donde mi vida creció de menos a más en la formación y llegué al reality y me lo gané. Tenía familia, me tocó trabajar, ya no podía ser un boxeador de ocho horas de entrenamiento, entonces me convertí en un mesero, pero resulta que en dos años soy jefe de servicio del restaurante más top, formado por los más top, cuando yo llegué a ese restaurante la vida me cambió porque Dios me llevó a un ambiente de sapiencia pura”, comentó el deportista, quien ha protagonizado algunas discusiones con Karoline, su pareja en el Desafío XX.

Jerry dejó todo por su pasión por el deporte

Aunque Jerry estaba muy bien económicamente trabajando en el restaurante, no se sentía pleno, así que decidió renunciar y enfocarse en lo que realmente le apasionaba.

“Cuando yo estaba en un top muy alto yo no tenía tiempo para internarme y le dije a la mamá de mis hijos, ‘ve voy a salir del trabajo. Tú verás si te montas en el viaje conmigo, yo no voy a seguir siendo jefe de servicios porque yo no soy feliz’”, mencionó.

Luego de eso, el deportista comenzó a trabajar en un parque, sin imaginarse en lo que, tiempo después, se convertiría.

“Me salgo, me parqueo en un parque en el jardín botánico de Barranquilla, una señora que es amiga mía pesaba 120 kilos y me preguntó que si yo entrenaba, y yo le dije que sí, que cobraba 5 mil pesos diarios. A los cinco meses Jerry tenía 30 personas y cada uno me pagaba 120 mil. Otra vez, yo ya me ganaba cinco millones de pesos mensual y en ese parque me volví muy famoso”, reveló.

Trabajando en ese lugar le llegó una nueva oportunidad laboral que cambió su vida y le sirvió como puente para llegar al Desafío. “Una vez llegó un señor en una camioneta y me pregunta qué es lo que estoy haciendo, cuando yo le cuento todo me dice, que qué bacano y me dijo que quería que yo saliera en la sección de deportes del canal regional, yo no lo podía creer, un año y llegó el Desafío”.