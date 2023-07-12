Jessica Cediel respondió a críticas por el aspecto de su piel: “no nos hace menos”

Desde hace varios años, Jessica Cediel, quien fue presentadora de La Descarga, concurso musical de Caracol Televisión, viene luchando con un problema en su piel. Se trata del melasma, una afectación cutánea que le generó unas manchas en sus pómulos las cuales, según ella, no se quitan, pese a que se ha realizado varios tratamientos faciales, e incluso se ha aplicado diferentes productos para atenuarlas. En sus redes sociales contó en una oportunidad que lo que hace es taparlas con maquillaje para que no se noten.

¿Qué dijo Jessica Cediel?

En los últimos días, la modelo bogotana posteó un video mostrando que estaba realizándose uno de esos tratamientos faciales, por lo que mostró el resultado dejando en evidencia sus manchas. No obstante, algunos de sus seguidores la cuestionaron:

¿Por qué una mujer como tú que come sano, con una vida sana, tiene esas manchas? ¿Es genética? ¿O antes no te cuidabas o salieron y nada más?, le escribió una usuaria.

Ese no fue el único comentario. Otras personas le escribieron: “qué horrible, tiene la cara manchada”, “se te ve muchas manchas”, “¿te quedará manchada la piel o el color marrón de las mejillas se irá?”.

Aunque ya había hablado varias veces de ese tema, Cediel no tuvo problema en volver a responder: “Yo aquí me monto tal cual porque me siento muy bien con mi naturalidad y les comparto lo que me hago de tratamientos de belleza y demás. Ayer les puse el resultado de una sesión de hidratación sin una gota de maquillaje y sin filtro y sin nada, y había muchas niñas que me estaban preguntando por las manchas”, dijo.

Nuevamente explicó cuál es el problema que tiene en su piel. De paso, hizo una invitación para normalizar eso que muchos llaman “defectos”. “No se me ha acabado la vida por tener la cara manchada. Se llama melasma y a muchas mujeres nos da porque vienen de adentro y se ponen mucho más intensas cuando estamos expuestas al sol, a los climas cálidos. ¿Qué hacemos? Es nuestra vida, nuestra cara y nuestra piel, ¿qué más podemos hacer? Por ahora las tratamos como las podemos tratar, las aceptamos, así que a la próxima no se sorprendan porque ya saben que hay mujeres que tenemos melasma en la piel y eso no nos hace ni feas ni menos personas ni menos mujeres porque tenemos la carita manchada".

Después de esas declaraciones, sus seguidores la defendieron y apoyaron su postura: “Una de las mujeres más hermosas de Colombia”, “un rostro real y muchas se obsesionan por lo que ven en las redes”, “bella con manchas o sin manchas”, “es mejor mostrarse tal cual la mayoría de las mujeres las tenemos”, “quieren mujeres reales y critican”.