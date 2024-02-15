Jhonny Rivera y su esposa Jenny López revelan video de terremoto en su casa y sus reacciones

Jhonny Rivera vivió el terremoto del pasado 10 de agosto en Pereira. El cantante de música popular y su esposa Jenny López residen en las afueras de la ciudad. Adicionalmente, poseen un hotel en el centro de la capital de Risaralda, departamento que se vio muy afectado con el sismo que fue catalogada como tragedia nacional.

Una vez ocurrió el desastre natural, Rivera se apuró a ponerse a disposición de los más necesitados. Abrió las puertas de su hotel para albergar rescatistas, médicos y algunas familias que lo perdieron todo. Así mismo, ha ido en su camioneta a entregar ayuda material a distintos puntos donde la emergencia se atiende.

El cantante fue parte del concierto benéfico en la Macarena este sábado 15, junto a su hijo Andy Rivera.

En general, Jhonny ha mostrado todas sus acciones mediante sus redes sociales y se ha visto muy entregado a la labor de ayuda.

Este fin de semana Jhonny quien ya había mostrado algunos daños materiales leves que sufrió su casa, publicó el video de las cámaras de seguridad de la misma que registró cómo vivieron dichos momentos.

“No estuvimos juntos”, Jhonny Rivera sobre reacción al terremoto

En el material publicado se evidencia a la empleada de servicio que barría cerca de la piscina cuando ocurrió el temblor: “Ay Dios mío, está temblando”, se les escucha decir mientras entra a la sala de la casa y llama a Jenny.

En ese momento Jenny, vestida de bata, sale del interior de las habitaciones y corre, Jhonny sale con una toalla. La pareja busca la manera de salir de la casa.

El material evidenció la tensión y el miedo que reinó por los segundos que duró el sismo.

Rivera escribió: “Nuestra reacción ante el terremoto… @jennylopez_oficial. Creo que nadie está preparado para vivir algo así. Hoy solo podemos darle gracias a Dios por permitirnos estar bien y, sobre todo, por darnos la oportunidad de seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Colombia nos necesita unidos, fuertes y con el corazón dispuesto. ¡Vamos a levantarnos juntos!”.

En el material Rivera también explicó que no estuvo con Jenny en el momento de la evacuación porque cada uno se resguardó como creyó conveniente. “No estuvimos juntos porque cada uno salió por un lado diferente”.

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