Jhonny Rivera sufrió accidente en su nueva motocicleta: “yo reboté”

Además de su música, Jhonny Rivera se ha caracterizado por interactuar con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3,6 millones de usuarios que están al pendiente de lo que ocurre con su vida personal y profesional.

Generalmente, el artista utiliza la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ para contar algunos detalles de su vida, sobre todo, los que les genera más curiosidad a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera?

Recientemente, el intérprete de El intenso, publicó un video en el feed de esta plataforma digital, contando una reciente anécdota que vivió. Hace pocas semanas compró una moto nueva y, el mismo día que se la entregaron, sufrió un fuerte accidente de tránsito.

El cantante salió del concesionario. Horas más tarde, se dirigía a descansar a su casa, cuando, sobre las 10 de la noche, tuvo un impacto con un automóvil.

“¿Ustedes sabían que yo me accidenté en la moto el mismo día que me la entregaron en el concesionario? Allá me entregaron las llaves, eran como las 4:00 de la tarde y yo tenía que salir para Pereira, como a las 9:00 de la noche iba bajando la línea y a las 10:00 de la noche llegué a Pereira. Me faltaba muy poco para llegar a mi casa, más o menos unos 10 minutos. Iba en una recta, sin ningún riesgo, cuando adelante, por allá lejos, iba un carro por el costado derecho, y como la vía estaba tan sola se me dio por pasarme al otro carril, porque yo me lo iba a adelantar. Entonces me pasé al carril y cuando ya lo iba a pasar el señor se cruzó de carril, en ese momento la luz de la moto le pegó en el retrovisor y él se asusta y frena, pareciera que lo hubiera hecho de maldad", relató en un video que tiene más de 24 mil likes.

Así fue el accidente de Jhonny Rivera

De acuerdo con lo que contó, el impacto fue tan fuerte que pensó que su cabeza había sufrido duras consecuencias: “no frenó, no alcanzó, porque yo venía rápido. Le pego ese ‘tiestazo’ al carro. Con toda mi cabeza le pegué a la parte trasera. Yo reboté, la moto quedó ahí parada, pero yo la dejé caer, porque yo abrí la visera y me toqué la nariz y tenía sangre, yo dije: ‘me abrí la cabeza en dos’”.

Su preocupación, más que los daños materiales que dejó el siniestro, era conocer qué le había ocurrido a su cuerpo:

“Yo he escuchado que hay gente que se accidenta y que tienen el casco y uno se raja la cabeza y cuando se quitan el caso, pum, vuelan los sesos para los lados. Yo pensé: ‘Así debo estar yo’. Entonces yo le dije: ‘Socio no llame a nadie. Yo soy Jhonny Rivera, mire, yo le pago todo, no llame a nadie’. Yo ahí llamé a un sobrino, paramos la moto y la moto dizque buena, pero ese carro sí quedó vuelto mie&%$. Yo me fui para la casa pensando que la cabeza se me iba a caer.

Cuando llegué, me fui para el cuarto, me paré en el espejo y empiezo a quitarme el casco, esperando que la cabeza iba a quedar en dos pedazos, pero nada, véala”, concluyó mientras mostraba que, afortunadamente, estaba en perfectas condiciones.

Sus seguidores le dejaron múltiples mensajes: “qué valiente dizque pararse al frente del espejo para ver cómo la cabeza se partía en dos al quitarse el casco”, “gracias a Dios no pasó nada”, “cuenta historias de terror, como si fueran cuentos infantiles”, “Dios te protegió”.