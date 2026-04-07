Johanna Fadul reavivó la polémica con nuevo comentario sobre Campanita: “Por culpa tuya”

La actriz colombiana Johanna Fadul ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales tras la difusión de un nuevo video grabado durante un viaje reciente a Estados Unidos. El contenido, compartido en sus plataformas digitales, ha generado reacciones por un comentario en el que vuelve a mencionar a Campanita, su excompañero en ‘La casa de los famosos Colombia’.

La situación ocurre dos meses después de la polémica que se produjo dentro del programa, cuando un comentario de la actriz fue interpretado como racista y derivó en su salida del formato. En ese momento, Fadul ofreció disculpas públicas y se refirió a un proceso personal tras lo ocurrido.

El nuevo video de Johanna Fadul que desató polémica

El nuevo contenido fue grabado en San Francisco, ciudad que la actriz visitó junto a su pareja, el también actor Juanse Quintero, en el marco de un viaje que incluyó la asistencia a una boda de personas cercanas y recorridos turísticos que fueron registrados en sus redes sociales.

En uno de los videos, Johanna Fadul aparece frente a la vitrina de un local de chocolates, donde observa un muñeco de piel negra. Fue entonces cuando hizo referencia directa a Campanita, a quien mencionó en varias ocasiones mientras imitaba un acento similar al chocoano.

En la grabación, se le escucha a la actriz decir frases como: “Campanita, ¿vos te escapaste de ‘La casa de los famosos’?” y “¿qué haces ahí subido?”, en medio de risas. Además, el video incluyó una frase que ha sido ampliamente comentada en medio de la controversia: “¿Qué pasó? Si por culpa tuya estoy aquí yo afuera ¿Cómo así?”, en alusión a su salida del reality.

Reacciones al video de Johanna Fadul

Tras la circulación de esta publicación, usuarios en redes sociales retomaron el debate en torno a sus declaraciones, cuestionando tanto el uso del acento como la asociación de Campanita con el muñeco exhibido en el local, señalando estos elementos como parte de una burla que reproduce estereotipos raciales.

De igual manera, varias reacciones apuntaron a una contradicción entre sus disculpas previas y este nuevo contenido, al considerar que insistir en que su salida del programa fue “por culpa” de su compañero desconoce su propia responsabilidad en la polémica inicial. En ese sentido, el episodio ha reforzado las dudas sobre la sinceridad de las explicaciones que Johanna Fadul ofreció tras su salida de ‘La casa de los famosos’.

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