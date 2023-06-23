Johanna Fadul habló por primera vez tras ser expulsada de LCDLF: “Me sentí humillada”

El pasado lunes, ‘El Jefe’ expulsó a Johanna Fadul de La casa de los famosos luego que la actriz le hiciera un fuerte comentario a Campanita durante el posicionamiento que se llevó a cabo el domingo de eliminación. Para muchos usuarios en redes sociales y para la producción del programa, las palabras de Fadul fueron inaceptables, por lo que, finalmente, tuvo que abandonar la competencia de manera inmediata, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

¿Qué pasó con Johanna Fadul?

Tras lo ocurrido, usuarios en redes sociales, familiares y amigos de la actriz tuvieron opiniones divididas. Algunos la criticaron, mientras que otros la defendieron, asegurando que las palabras de la actriz hacia su compañero del reality no habían sido con mala intención. Juanse Quintero, el esposo de Johanna dijo en sus redes sociales: “Fue un comentario que se suscitó por un juego que nos arrincona a cometer en nuestras imperfecciones errores. Ya ‘Campanita’ aceptó perdonarla. Entonces, te pregunto: ¿te sientes más grande que el creador para juzgar y acabar con tus comentarios a alguien que jamás ha cometido un acto de maldad contra otro ser humano? Analiza", dijo.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos’?

Luego de tener que abandonar la casa de manera inmediata, la actriz se tomó un momento para reflexionar. Finalmente, este miércoles en la noche hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde explicó lo ocurrido.

Inicialmente, contó que ha tenido que recibir apoyo emocional, pues lo que ocurrió, sumado a los múltiples comentarios que ha recibido en redes, la han afectado completamente: “He estado todos estos días con psicólogo porque básicamente sí es muy fuerte. Yo creía que yo era fuerte y que tenía mis sentimientos blindados, pero no es tan así y menos en un lugar donde todo se sensibiliza”, dijo.

Enseguida, agregó: “sí salí en shock. Jamás me imaginé que ‘El Jefe’ me expulsara de la casa. Yo me sentí súper humillada, sentí que me botó con una patada y por la puerta de atrás. Les cuento que ni siquiera la producción sabía que él había tomado esa decisión. Toda esa emocionalidad que tuve durante todo el día que se me salían las lágrimas, cuando ‘El Jefe’ me dijo que quedaba expulsada, todos mis sentimientos se congelaron”.

La actriz también aseguró que, aunque salió el martes, hasta ahora está comenzando a tener contacto con la realidad: “El celular no me lo han entregado todavía, me quitaron hasta el televisor porque yo todavía no puedo tener el contacto con el afuera. He salido muy poquito, he ido al gimnasio”.

¿Fue libreteado lo que ocurrió con Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’?

Pese a lo sucedido, expresó su felicidad por haber hecho parte de esta temporada del reality de convivencia. Sin embargo, aclaró algunos rumores que han surgido en redes sociales: “Es una experiencia maravillosa. Algunos dicen, ¿eso es libreteado? No señores, absolutamene nada es libretado. Nunca tenemos contacto con abosolutamente nadie diferente a nosotros mismos dentro de la casa. Fue muy corto el tiempo, sentí que me hizo falta estar más allá. Estábamos en un punto de adaptación a las cosas, pero sí es todo 100% orgánico".