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Murió Perucho Navarro de Los Melódicos. El showman se despidió de los escenarios en Medellín

El cantante de 83 años era considerado toda una leyenda de la música tropical. El también llamado showman de Venezuela falleció este 8 de julio. ¡qué le pasó al interprete de El gavilán pollero y El Año Viejo?

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Por Luz Alexi Castillo
09 de julio de 2026
Murió Perucho Navarro de Los Melódicos. El showman se despidió de los escenarios en Medellín
Fotografía por: Instagram

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, conocido en Iberoamérica como Perucho Navarro murió la noche del miércoles 8 de julio.

Según han informado varios medios digitales de Venezuela, el artista se encontraba en Galicia, España, donde enfrentaba desde hace varios años quebrantos de salud. El más delicado de ellos, un Accidente cerebrovascular (ACV), que deterioró su estado en los últimos tiempos.

Perucho, denominado el ‘showman’ de Venezuela, por su carisma y versatilidad en escena era considerado una de las leyendas vivas de los aires tropicales. EN sus presentaciones hizo popular el grito musical “¡No, no, no, no!”.

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Navarro, nacido en Venezuela, el 26 de abril de 1943, recorrió el continente con la emblemática Orquesta los Melódicos a la que perteneció por 15 años. Comenzó su carrera musical en su tierra natal de la mano de Anguera y sus Muchachos, para luego dar el salto a la reconocida Orquesta de Carlos Torres. En la década del 60 se marchó a México donde además de hacer parte de orquestas trabajó en teatros, televisión y colaborando estrechamente con el conjunto Los Riviera

Perucho Navarro se despidió en La Feria de las Flores de Medellín

A su regreso a Venezuela formó parte de agrupaciones como Renny Ottolina, La Playa, Los Melódicos y La Tremenda donde estuvo 10 años. Más recientemente estuvo en escena con Verónica Rey y Memo Morales. Algunos de los temas que se inmortalizaron con su voz fueron ‘El año viejo’ y ‘El gavilán pollero’, que interpretó con la orquesta de Renato Capriles.

Perucho se despidió de los escenarios en Medellín hace tres años en la Feria de las Flores del 2023. EN mayo de ese año había celebrado 60 años de vida artística en un concierto en San Cristóbal, Venezuela.

“Agradecerles al gran público de Medellín en el marco de la gran FERIA DE LAS FLORES..!! Gracias por su cariño, aplausos y millones de bendiciones que siempre desbordan con este servidor..!!“, escribió el intérprete y arreglista en sus redes sociales luego de su show en Medellín.

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“El showman de Venezuela” se casó en dos ocasiones. En 1964 Mariela Montiel, y posteriormente con Aliria Romero.

“Siempre en nuestro corazones” se le e en una d ellas historias temporales de la orquesta Los Melódicos de Instagram donde confirma el fallecimiento del artista.

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