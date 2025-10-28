Jorge Enrique Abello habló de la muerte de su hermano: “fue el primer campanazo”

Jorge Enrique Abello es sin duda una de las caras del entretenimiento más conocidas de Colombia en el planeta. Su rol de Armando Mendoza en Yo soy Betty la fea, lo lanzó al estrellato, aunque antes de este personaje ya había hecho otras destacadas participaciones en producciones como ‘Caballos de fuego’, ‘Las Ejecutivas’ y ‘Espérame al final’ entre otras.

Abello, quien se graduó de la Universidad Javeriana con doble título, ya que además de cursar Comunicación Social y periodismo también obtuvo diploma en Literatura, actualmente también está en ‘Betty la fea, la historia continúa’, la saga de Prime Video, del relato que Fernando Gaitán creó hace más de dos décadas. Allí también funge como productor.

Jorge Enrique está casado y es un feliz padre de familia. Tiene tres hijos: Candelaria, Antonio Cayetano y María Matilde.

Abello había hablado de su rol familiar, pero no había detallado una tragedia de su círculo que vivió antes de la fama y en reciente entrevista con La habitación invisible, con Martha Beltrán, se sinceró sobre dicho momento, relacionado con la muerte de uno de sus hermanos.

Ocurrió en 1992 cuando Abello trabajaba en el departamento creativo de Cenpro televisión y apenas comenzaba en la pantalla chica. Ese año no solo grabó la serie ‘Caballos de fuego’ con Punch, sino que falleció Eduardo uno de sus cuatro hermanos. Abello recordó que fue el 6 de junio cuando este viajaba de Panamá a Colombia en el vuelo 201 de Copa Airlines, que resultó siniestrado con un fatal resultado de 47 personas fallecidas.

¿Cómo murió le hermano de Jorge Enrique Abello?

“Desafortunadamente, él iba en un avión que iba de Panamá a Medellín y el avión bajó a destiempo; se volaba por radio-ayudas en toda Colombia, y la radio ayuda se la había robado Las Farc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron. Murieron muchas personas, muchas de ellas de la comunidad judía que venía de Panamá y murió mi hermano”, afirmó Abello sobre el suceso.

“Ese fue el primer campanazo en mi juventud para decirme que yo también me iba a morir, así como se murió mi hermano”, añadió el actor en una clara alusión al aprendizaje de esa dura experiencia sobre la fragilidad de la vida y el destino que irremediablemente todos los seres humanos tendremos.

