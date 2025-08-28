Andrés Parra revela cuánto cobraría y condiciones para volver a ser Pablo Escobar

La televisión colombiana ha visto nuevas versiones o temporadas adicionales años después de producciones exitosas. Es el caso de ‘Yo soy Betty la fea’, que Prime Video en una nueva trama, con el elenco original, llamada ‘Betty la fea, la historia continúa’ y que ya lleva dos temporadas. Así mismo, Disney y Caracol revivieron el personaje de ‘Pedro el escamoso’ e incluyeron a su estelar y otros histriones del reparto que hizo la novela hace ya casi 20 años.

De ahí que en un reciente entrevista con Rodolfo Soules le preguntaron a Andrés Parra, protagonista del gran éxito televisivo ‘Escobar el patrón del mal’ que se necesitaría para volver a personificar al famosos narcotraficante. Hay que decir que anteriormente, Parra había asegurado que no quería volver a ese rol, de ninguna manera. Ahora sus declaraciones han sorprendido.

“Diez millones de dólares netos y condiciones laborales más decentes”, dijo Parra para hacer el remake de la historia.

“Diez, diez que yo me meta a la cuenta, así al (banco) Davivienda, tin, diez millones de dólares, ahí vamos”, dijo sobre la cifra que debe ser neta para él.

Condiciones de Andrés Escobar para ser Pablo Escobar

Parra estaría dispuesto a volver a ganar peso, asunto que cree lograría en seis meses si esa suma se diera. Así mismo mencionó que sería con el elenco original de la serie, “con todos igualitico”. También mencionó que de haber algún integrante fallecido, sería necesario buscar un reemplazo.

Para Parra personificar este rol es un asunto delicado ya que no se trata de uno de ficción, sino que tiene una carga y complejidad adicional por lo que significó para el país, de ahí que implica una responsabilidad. “Yo no puedo hacer eso... Escobar no es el Pirulino... es una vaina grave”.

Andrés recordó que hay personas que aún le piden hablar como el personaje, petición que él no satisface diciendo una “mentirita piadosa”, alegando cuestiones de derechos, ya que considera inapropiado volver sobre el señalado delincuente.

De momento, Parra sigue de gira en Estados Unidos, con presentaciones de su show. Estará en septiembre en Washington, Chicago, Elizabeth (New Jersey), Los Ángeles, Houston y Tampa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento