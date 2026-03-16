Juan Diego Vanegas, de ‘Día a Día’, muestra por primera vez a su bebé: “Qué hermosura”

El chef Juan Diego Vanegas, que habitualmente se ve en el matutino de Caracol ‘Dïa a Día’, habló hace unos meses a Vea de su experiencia como padre, que ha sido en su opinión la aventura más desafiante y plena que ha vivido.

Juan Martin Vanegas nació el 15 de septiembre y es el primer hijo del querido presentador. En la charla con Vea, reveló que antes del nacimiento, tomó el curso psicoprofiláctico y por ello, con la llegada del bebé no tuvo inconvenientes en dar teteros, sacar gases y cambiar pañales.

“Sí he pasado algunas noches sin dormir, noches en las que el llanto pues puede llegar a ser difícil de manejar, pero me siento muy cómodo en esta faceta de papá. Me gusta ser un papá presente y que haga parte de mi ADN. Quiero que la gente cuando piense en mí, no solo piense en Juan Diego, el cocinero o empresario o presentador, sino que digan ‘ese man es un gran papá’. Eso me parece muy importante. El curso que muchos me dijeron no me iba a servir, a mí me ayudó mucho, he cambiado el 70% de los pañales de mi chiquito y la comida a las 9 de la noche se la estoy dando yo con tetero. Si tú me preguntas en este momento, cuál es la mejor sensación que he tenido es que él se duerma en mi regazo”, dijo en noviembre pasado.

En esa misma conversación habló de su preferencia por mantener un perfil bajo y no exponer mucho a su familia en las redes, sin embargo, ahora que el pequeño llegó a sus seis meses de vida, Juan Diego decidió compartir los momentos más emotivos que ha vivido con su pequeño, al tiempo que mostró imágenes inéditas que dejan ver al pequeño, que rápidamente se ganó los elogios de los cibernautas.

“Ser papá me ha enseñado a ir más despacio“; Juan Diego Vanegas de ‘Día a Día’

“Hay momentos que uno quisiera guardar en un frasco para siempre. Juan Martín ya tiene seis meses… y cada día con él me recuerda que la vida cambia de ritmo cuando llega un hijo. Todo se vuelve más simple y más profundo al mismo tiempo. Una risa, una siesta en el pecho, una mirada que lo dice todo. Ser papá me ha enseñado a ir más despacio, a observar más y a agradecer más. Estos pequeños momentos son los que realmente construyen la historia”, escribió el feliz padre en su Instagram en colaboración con un reconocida marca de ropa de bebés e instó a sus cibernautas a compartir sus experiencias si están viviendo algo como él.

Algunos de sus colegas famosos reaccionaron al post. “Pasé hace aaañooossss jajajja pero las etapas todas todas sin excepción con los hijos se viven divino! Disfruta mi Juan. Que bellos personajito”, escribió su coterránea Claudia Bahamón.

“Me muero”, mencionó Laura Tobón, mientras que a conductora de ‘Desafío’ puso “Que hermosuraaaaaa“, Maria Manotas también dijo “hermosura” y Manuela González expresó: “Demasiada ternura junta!”.

Por su parte, la pareja de Juan Diego y madre del bebé, Daniela Mor, escribió “Amores de mi vida”.

El carrusel de imágenes compartido por Vanegas muestra momentos de gateo del pequeño, rutina de baño y juegos entre papá e hijo. Recordemos que el huilense confesó a Vea que desde que su bebé nació siempre procura llegar temprano a casa para disfrutar de su bebé al máximo.

Juan Diego Vanegas mostró en sus redes cómo es su dinámica como padre, rol que tiene desde hace seis meses Fotografía por: Instagram

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