‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ dice que el artista fue abusado a los 13 años

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”fue estrenado por Netflix el pasado 30 de octubre y a lo largo de sus cuatro episodios, pone en pantalla la vida de quien fuera uno de los más grandes intérpretes y compositores de la música mexicana y Latinoamericana: Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel.

El propio cantante comenzó a grabarse antes de convertirse en el ídolo de la música, cuando a comienzos de la década del 70 inició su carrera y con sus primeras ganancias adquirió una cámara de video. Por 40 años se grabó en distintos momentos documentando su vida misma, más allá de los escenarios.

La serie muestra al hombre detrás de la estrella en su casa, de paseo, durmiendo, con sus hijos, con su mascota, sus amigos o incluso en reflexiones muy personales. También muestra las últimas escenas que grabó para sí, donde se despide.

Este revelador archivo lo puso la familia a disposición de las creadoras de la serie documental, que hallaron el material en una bodega.

Son muchas las revelaciones que contiene la apuesta de Netflix y una de las primeras que se hace ocurre en el capítulo uno, cuando se abordan la niñez y los comienzos musicales del Divo de Juárez

Allí se menciona que la adolescencia fue compleja para el cantante de ‘Amor eterno’, ‘Abrázame muy fuerte’ y Noa Noa’, entre otros.

Juan Gabriel fue abusado por un sacerdote, dice documental de Netflix

Es el periodista periodista y gestor cultural Alejandro Brito quien cuenta sobre esta época puntual. A los 14 años Juan Gabriel fue acusado de robar perfumes en Ciudad Juárez explica.

“A los 16, acusado de robar unos perfumes en Ciudad Juárez, y ese año, detenido solamente por su amaneramiento, según esto, por obstruir la labor de inspección...”, relató el mencionado periodista en la serie de la plataforma.

El comunicador ahondó en la difícil infancia del artista.. “Si tú ves su declaración se puede apreciar la difícil y solitaria infancia que tuvo, sin ninguna orientación ni apoyo familiar, ya que no tenía un hogar bien integrado. A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”, puntualizó.

Se desconocen los detalles de este incidente, del cual el artista nunca habló en vida.

La serie también detalla en que al morir su padre, siendo Alberto muy pequeño, su mamá y sus hermanos se marcharon de Parácuaro, Michoacán rumbo a Ciudad Juárez, esto porque la mamá del ídolo no se llevó bien con las hermanas de su marido fallecido. De su padre fue que el artista tomó el Gabriel de su apelativo artístico.

Luego se menciona el famoso episodio en la cárcel de Lecumberri donde conoció a “La Prieta” Linda, quien, al ver su talento para cantar hizo lo posible para que saliera pronto de este lugar y más tarde llegó a su primera disquera. Ahí comenzaría el camino al éxito.

