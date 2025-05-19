Juan Guilera, de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, enfrentó dos veces la muerte ¿Cómo se salvó?

El actor Juan Guilera a quien también vimos protagonizando ‘Romina poderosa’ y ‘Rojo Carmesí’ recordó que enfrentó dos momentos de dificultad donde su vida estuvo en peligro. Lo contó en el especial que el programa ‘Se dice de mí’ desarrolló sobre él.

El primer evento en el cual sintió que estuvo cerca de perder la vida, ocurrió cuando grababa la serie ‘Patito feo’, que lo dio a conocer en todo el continente y estaba de novio con su compañera de set, Telma. Ese día habían pasado una tarde en los bosques y él notó que había una pareja muy cerca de ellos que de repente, se convirtió en una amenaza, ya que se trataba de ladrones.

Juan Guilera recordó el asalto a mano armada que vivió

“Enciende (el hombre) la motocicleta y apunta la luz directo a la cara”, dijo Guilera que recordó que el mencionado individuo le sacó una pistola y lo amenazó: “no entendía nada, el tipo me pidió todo”, contó el actor: “me apoyó la pistola en la frente, nunca me había pasado sentir el frío de metal de una pistola en la frente...pensé me voy a morir”.

Juan también contó que el ladrón le pidió lo que llevaba consigo a cambio de no hacerle daño a él y a su novia, y la mujer que lo acompañaba se reía. El hombre le dijo: “La vida no se recupera”, y el actor comprendió que no debía poner oposición. Al final Juan le pidió al ladrón que no se le llevara los documentos y se los devolvió.

Juan Guilera se chocó al quedarse dormido

La segunda oportunidad en que sintió que su vida estuvo en peligro fue al volante de su carro, cuando iba rumbo a su clase de astrología, pero estaba exahusto. “Era invierno estaba un poco cansado”, contó el actor que con la calefacción del carro empezó a sentir sueño mientras conducía en medio del trancón, así que bajó la ventanilla para sentir aire, pero no fue suficiente. “No me podía orillar porque era una autopista y me acuerdo de ver el cartel 20 metros mas adelante y (dije) por fin sobreviví y empezó a cambiar de carril para ir y apenas doblo, me quedaban cinco minutos de llegar a la clase, y no sé en qué momento los ojos bajaron y no volvieron a subir los párpados y ‘faa’ el susto levantarte con un choque”. EL actor agradece que no iba muy rápido y no sufrió daños graves.

Para la hermana de Juan, esto fue un llamado de atención para que el actor descansara lo suficiente y se ocupara de sí mismo.

Aquí más noticias que son tendencia