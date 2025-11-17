Juan Pablo Barragán: “Me dijeron que mi estética no servía para la televisión ni para el cine”

Entregado, creativo y enamorado del oficio, así se describe Juan Pablo Barragán, actor reconocido por su trabajo en proyectos televisivos como “La ley del corazón”, “A mano limpia” y “Lady, la vendedora de rosas”, así como por su participación en la pantalla grande con “El sargento Matacho”, “La sombra del juez”, “Anomalía” y “El páramo”. Su trayectoria artística abarca más de dos décadas con reconocimientos como mejor actor protagónico en el Festival Horror Film Festival por “Anomalía”, en 2020, y premio Santa Lucía a mejor actor por el cortometraje “Elefante”, dirigido por César Heredia.

Así fueron los inicios de Juan Pablo Barragán

Su historia comienza en 2000, hace 25 años, cuando tomó una decisión que, sin pensarlo, cambiaría el rumbo de su vida: estudiar teatro en la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Distrital. Este fue un momento clave, no solo por su elección profesional, sino también porque contaba con el respaldo de su familia y la firme convicción de que la actuación era su verdadero camino. Tras completar sus estudios en Bogotá, se dedicó intensamente al teatro, pero su búsqueda por su crecimiento profesional no se detuvo ahí.

Con el deseo de ampliar sus horizontes artísticos viajó a Cuba para estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, una institución reconocida mundialmente por formar a algunos de los mejores cineastas y actores de Latinoamérica. Después de finalizar sus estudios iniciales se dedicó de lleno al teatro, ganando experiencia bajo la dirección de destacados directores, como Jorge Alí Triana, Sandro Romero Rey, Víctor Viviescas, Carolina Vivas, entre otros.

Con 16 películas en su trayectoria, 15 producciones colombianas y una boliviana, Barragán ha construido un camino que él describe como “divino”, demostrando su amor por la televisión, el teatro y, sobre todo, por el séptimo arte. “Es muy bello cuando está ese reconocimiento por el trabajo que uno hace por el cine colombiano. Muchos años haciendo esto, pero sobre todo siendo muy feliz por todo lo que está pasando con el cine colombiano. Es un recorrido divino. Creo que valió la pena cada segundo, haber entrado a estudiar teatro, que mi familia creyera en mí y que sintiera en mi ser que la actuación era mi camino”, dijo.

Juan Pablo Barragán fue rechazado por un director

Detrás de su éxito, Juan Pablo Barragán ha recorrido un camino lleno de obstáculos. Con la honestidad que lo caracteriza, el bogotano de 44 años compartió uno de los mayores desafíos de se su faceta como actor: “Creo que lo más difícil de este camino es entender y aprender que vas a encontrar muchos “no” y muchos obstáculos, y que muchas veces la vida, aunque es linda, no es como un cuento de hadas. Entonces, uno tiene que aprender a aguantar y a tener mucha resistencia, y creo que lo más difícil es la pelea que tiene uno con uno, porque a veces uno se da muy duro, y uno tiene que aprender a sortear todo lo que le pasa en los caminos”.

El actor estuvo nominado en los Premios Macondo a ‘Mejor Actor protagónico’ por “La sombra del juez”. Fotografía por: Wen Vanegas

Uno de los episodios más duros de su carrera llegó cuando un director cuestionó su apariencia. Ese comentario, que le llegó en un momento de vulnerabilidad, lo afectó profundamente: “Los ‘no’ que más me dolieron fue un día que me dijeron que mi estética no servía para la televisión ni para el cine. Fue un director que me dijo eso muchas veces, y le empecé a creer. Me costó mucho superarlo y entender que de eso no se trata. Ese ha sido el más fuerte que he tenido”, recordó el actor.

Eso no solamente puso en duda su talento, sino también la manera en que él se veía a sí mismo. “Esas palabras me calaron mucho, porque muchas veces uno está débil, está bajito de corazón, de ánimo y de autoestima, y de pronto viene cualquier persona y te dice algo, y eso te puede calar muy adentro. Fue una época que estaba un poquito bajito de autoestima, y por eso hay que tener cuidado”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Me hizo encontrar mi verdadera fuerza”: reveló Barragán

Barragán afirma que ese dolor, en lugar de vencerlo, lo motivó a seguir adelante. Gracias a esa experiencia descubrió su verdadera fortaleza. “Un día que estaba muy triste, muy caído y muy desanimado, dije: ‘No, el hecho que le parezca a esa persona que no soy, no quiere decir que no pueda’. Aprendí eso de la vida, y por eso siempre le ando metiendo mucha energía, mucho flow a lo que hago, porque creo que a veces no logramos las cosas porque nos encontramos con gente que nos dice que no podemos y entonces uno renuncia a sus sueños, pero uno tiene que seguir”, afirmó con certeza y con la satisfacción de haber confiado en su talento, creyendo firmemente que no se trataba de encajar en los moldes de otros, sino de crear los suyos propios. “Uno se va a encontrar mucha gente que, para ellos, uno no puede o uno no sirve, pero eso tiene que resbalar y uno tiene que seguir trabajando por uno, porque lo único que hablará en la vida es el camino que uno recorre”.

Hoy, incluso, agradece ese “no”. Barragán supo convertir ese doloroso rechazo en la chispa que encendió su talento. “A la amada y querida persona que me dijo “no”, gracias porque creo que su “no” me hizo encontrar mi verdadera fuerza, entonces se lo agradezco. Antes me dio mucha piedra, después dije: ‘Ese man tan malo, por qué es así’, y después dije: ‘No, él me hizo un favor porque su negación me sirvió de fuerza’”.

La filosofía de vida de Juan Pablo Barragán se resume en una sola palabra: terquedad. Para él, lo más difícil de ser actor no son solo los “castings” que no salen bien o los papeles que se le escapan, sino la lucha interna consigo mismo. “Si alguien les dice a ustedes que no pueden, que no deberían experimentar o seguir el camino, no le crean, porque la vida es un oficio de terquedad”, concluyó.