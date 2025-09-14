Juanes se pronunció tras la muerte de su mamá: “Siento que se llevó todo”

Esta semana, Juan Esteban Aristizábal, conocido artísticamente como Juanes, anunció la muerte de su progenitora. Aunque no se había referido al respecto, hace unas horas hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 5,4 millones de seguidores, dedicándole unas emotivas palabras.

“A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas… El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo”, se lee al comienzo del post que en menos de cuatro horas alcanzó los 101 mil likes.

Juanes conmueve con sus palabras para su mamá

El intérprete de La camisa negra expresó su tristeza por la ausencia de su madre. “A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí. Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida".

Finalmente, agradeció a sus seguidores y a todos quienes, de una u otra manera, le han enviado mensajes de fortaleza en este difícil momento de su vida. “Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… LOS ADORO".