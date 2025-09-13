Juanes felicita a su hijo y recuerda a su fallecida madre: “Gracias”

El miércoles pasado, la prensa registró la partida de la señora Alicia Vásquez, madre de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido en la industria musical como Juanes.

Aunque la familia no se ha pronunciado al respecto, se sabe que la señora tenía 95 años y había tenido quebrantos de salud y su deceso habría sido por causas naturales.

La señora Vásquez tuvo seis hijos llamados Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban y la crianza de ellos ocurrió entre Medellín y Carolina del Príncipe, un municipio al norte de Antioquia, donde se conoció con su esposo Javier, padre del artista y de sus hermanos.

El fallecimiento de doña Alicia ocurrió solo dos días antes del cumpleaños número 16 del hijo menor del cantante, Dante. Fecha que el interprete de La camisa negra no quiso pasar por alto en las redes sociales, al tiempo que aprovechó para recordar a su madre y el vínculo estrecho que tenía ella con su nieto Dante.

Así felicitó y agradeció Juanes a su hijo Dante

“Hoy estás de cumpleaños loco @dantemonococo !! Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos”, comenzó escribiendo el cantante y esposo de la modelo Karen Martínez.

Luego aprovechó esta felicitación para agradecer a su hijo, por su lazo con la abuela paterna. “Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco loco ! Te celebro hoy y siempre feliz cumpleaños".

La publicación de Juanes la acompañó de dos fotos de su hijo y en una de ellas, Dante, de niño, abraza a su abuela.

Juanes y su esposa tienen tres hijos. Luna es la mayor y quien tiene 22 años, luego le sigue Paloma, que tiene 20, y el más pequeño es Dante.

Karen también dedicó unas palabras a su hijo en u cuenta de Instagram. “Este hermoso hombre que ven aquí , hoy está de cumple y yo no puedo estar más feliz por él, en quien se ha convertido, por lo amoroso, caballeroso y especial que es, no solo conmigo sino con todo el que lo conoce te amo y eres luz para muchos, que nunca se apague mi amor y que seas muy feliz siempre“ escribió e ilustró con fotos donde aparece Dante en distintos edades.

