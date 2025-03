Justin Bieber publicó preocupante mensaje: “a veces creo que me odio”

Justin Bieber nació en Canadá y fue criado por su madre, Pattie Mallette, en la ciudad de Stratford. Desde pequeño, demostró su talento musical, aprendiendo de forma autodidacta a tocar la guitarra, el piano, la trompeta y la batería. Su camino a la fama comenzó cuando su madre subió videos de sus actuaciones a YouTube, donde captó la atención del empresario musical Scooter Braun en 2008.

Desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo ha vendido más de 150 millones de discos y ha ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy, 20 Billboard Music Awards y 2 Brit Awards.

Sin embargo, a lo largo de su carrera ha estado en el centro de atención no solo por su música, sino también por su vida personal. Su relación con Selena Gomez fue muy comentada, y su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin Bieber en 2018 representó un nuevo capítulo en su vida.

Justin Bieber (Photo by LISA O'CONNOR / AFP) Fotografía por: LISA O'CONNOR

¿Qué pasó con Justin Bieber?

A lo largo de los años, ha lidiado con desafíos de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Además, le han diagnosticado el Síndrome de Ramsay Hunt, una condición que impacta los nervios faciales. A pesar de todo, ha sido muy sincero sobre su camino hacia la sanación y cómo su fe cristiana ha sido un pilar esencial en su vida.

Recientemente, el cantante canadiense de 31 años generó preocupación entre sus fans tras compartir recientemente una serie de publicaciones en Instagram donde se sincera sobre sus luchas internas y revela que está lidiando con problemas que afectan su vida diaria.

“A veces creo que me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero sigo odiando cuando cambio para complacer a los demás”, afirmó.

De igual manera, reveló: “yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto”.

Esas declaraciones han generado tanto apoyo como preocupación entre sus seguidores, especialmente cuando compartió otras sensaciones que ha tenido en los últimos meses:

“Toda mi vida me han dicho: ‘¡Justin, te lo mereces!’, y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude. Cuando me decían que merecía algo, me sentía un poco astuto, como si supieran lo que pienso. Digo todo esto para decir: si te sientes un poco incómodo, bienvenido al club. Definitivamente me siento incompetente y sin la preparación necesaria la mayoría de los días”, aseguró.

A raíz de esas confesiones del intérprete de Baby, circulan rumores en redes sociales sobre su bienestar mental y físico, lo que ha generado preocupación tanto entre los fans como entre el público.